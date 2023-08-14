https://ria.ru/20230814/primore-1889871891.html

Почти две тысячи домов в Приморье остаются без света

Почти две тысячи домов в Приморье остаются без света - РИА Новости, 14.08.2023

Почти две тысячи домов в Приморье остаются без света

Света нет в 1821 многоквартирном и частном доме в Уссурийском городском округе, Надеждинском районе и Октябрьском округе Приморского края, где электроснабжение... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T05:59

2023-08-14T05:59

2023-08-14T13:12

происшествия

уссурийский городской округ

надеждинский район

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Света нет в 1821 многоквартирном и частном доме в Уссурийском городском округе, Надеждинском районе и Октябрьском округе Приморского края, где электроснабжение было нарушено из-за паводка, сообщили в ГУ МЧС по региону. Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. По данным на понедельник, число затопленных домов выросло до 4620, отрезанными остаются 32 населенных пункта, переливы – на 58 участках дорог. Эвакуированы к понедельнику более 2,5 тысяч человек, сообщили в ГУ МЧС края. "В Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципальных образованиях без электроснабжения остаются 91 многоквартирный и 1730 частных домов. В готовности бригады энергетиков, которые приступят к работам после освобождения трансформаторных подстанций от воды", - рассказали журналистам в ведомстве. По информации краевого управления МЧС, в реке Раздольной, протекающей во всех трех муниципалитетах, наблюдается спад уровня воды.

https://ria.ru/20230814/tayfun-1889871228.html

https://ria.ru/20230814/primore-1889871630.html

уссурийский городской округ

надеждинский район

приморский край

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происшествия, уссурийский городской округ, надеждинский район, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)