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Почти две тысячи домов в Приморье остаются без света - РИА Новости, 14.08.2023
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05:59 14.08.2023 (обновлено: 13:12 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/primore-1889871891.html
Почти две тысячи домов в Приморье остаются без света
Почти две тысячи домов в Приморье остаются без света - РИА Новости, 14.08.2023
Почти две тысячи домов в Приморье остаются без света
Света нет в 1821 многоквартирном и частном доме в Уссурийском городском округе, Надеждинском районе и Октябрьском округе Приморского края, где электроснабжение... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T05:59
2023-08-14T13:12
происшествия
уссурийский городской округ
надеждинский район
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Света нет в 1821 многоквартирном и частном доме в Уссурийском городском округе, Надеждинском районе и Октябрьском округе Приморского края, где электроснабжение было нарушено из-за паводка, сообщили в ГУ МЧС по региону. Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. По данным на понедельник, число затопленных домов выросло до 4620, отрезанными остаются 32 населенных пункта, переливы – на 58 участках дорог. Эвакуированы к понедельнику более 2,5 тысяч человек, сообщили в ГУ МЧС края. "В Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципальных образованиях без электроснабжения остаются 91 многоквартирный и 1730 частных домов. В готовности бригады энергетиков, которые приступят к работам после освобождения трансформаторных подстанций от воды", - рассказали журналистам в ведомстве. По информации краевого управления МЧС, в реке Раздольной, протекающей во всех трех муниципалитетах, наблюдается спад уровня воды.
https://ria.ru/20230814/tayfun-1889871228.html
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уссурийский городской округ
надеждинский район
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происшествия, уссурийский городской округ, надеждинский район, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уссурийский городской округ, Надеждинский район, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Почти две тысячи домов в Приморье остаются без света

Почти две тысячи домов в трех подтопленных районах Приморья остаются без света

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во дворе жилого дома в подтопленном районе Уссурийска. 14 августа 2023
Автомобиль во дворе жилого дома в подтопленном районе Уссурийска. 14 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Автомобиль во дворе жилого дома в подтопленном районе Уссурийска. 14 августа 2023
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Света нет в 1821 многоквартирном и частном доме в Уссурийском городском округе, Надеждинском районе и Октябрьском округе Приморского края, где электроснабжение было нарушено из-за паводка, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. По данным на понедельник, число затопленных домов выросло до 4620, отрезанными остаются 32 населенных пункта, переливы – на 58 участках дорог. Эвакуированы к понедельнику более 2,5 тысяч человек, сообщили в ГУ МЧС края.
Результаты тайфуна в Приморье - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Жителей Приморья предупредили о последствиях нового тайфуна
05:47
"В Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципальных образованиях без электроснабжения остаются 91 многоквартирный и 1730 частных домов. В готовности бригады энергетиков, которые приступят к работам после освобождения трансформаторных подстанций от воды", - рассказали журналистам в ведомстве.
По информации краевого управления МЧС, в реке Раздольной, протекающей во всех трех муниципалитетах, наблюдается спад уровня воды.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию жителей из подтопленных районов Уссурийска. 14 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
В Приморье эвакуировали более 2,5 тысячи человек из-за подтоплений
05:54
 
ПроисшествияУссурийский городской округНадеждинский районПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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