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В Приморье эвакуировали более 2,5 тысячи человек из-за подтоплений - РИА Новости, 14.08.2023
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05:54 14.08.2023 (обновлено: 13:10 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/primore-1889871630.html
В Приморье эвакуировали более 2,5 тысячи человек из-за подтоплений
В Приморье эвакуировали более 2,5 тысячи человек из-за подтоплений - РИА Новости, 14.08.2023
В Приморье эвакуировали более 2,5 тысячи человек из-за подтоплений
Эвакуация из подтопленных домовладений в Приморском крае затронула более 2,5 тысяч человек к понедельнику, сообщили в ГУ МЧС региона. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T05:54
2023-08-14T13:10
происшествия
приморский край
уссурийск
спасск-дальний
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Эвакуация из подтопленных домовладений в Приморском крае затронула более 2,5 тысяч человек к понедельнику, сообщили в ГУ МЧС региона. Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. В воскресенье в МЧС РФ рассказали, что из зоны паводков в регионе эвакуировали более двух тысяч человек. По данным на понедельник, число затопленных домов выросло до 4620, отрезанными остаются 32 населенных пункта, переливы – на 58 участках дорог. "По состоянию на 14 августа... Всего более 2,5 тысяч человек эвакуировано из затопленных домовладений, 582 из которых - дети", - рассказали журналистам в приморском ГУ МЧС. В ведомстве добавили, что в 12 пунктах временного размещения на территории края находятся 448 человек, среди которых 114 детей.
https://ria.ru/20230814/tayfun-1889871228.html
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происшествия, приморский край, уссурийск, спасск-дальний, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Приморский край, Уссурийск, Спасск-Дальний, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье эвакуировали более 2,5 тысячи человек из-за подтоплений

В Приморье эвакуировали более 2,5 тысячи человек из подтопленных домовладений

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию жителей из подтопленных районов Уссурийска. 14 августа 2023
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию жителей из подтопленных районов Уссурийска. 14 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию жителей из подтопленных районов Уссурийска. 14 августа 2023
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Эвакуация из подтопленных домовладений в Приморском крае затронула более 2,5 тысяч человек к понедельнику, сообщили в ГУ МЧС региона.
Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. В воскресенье в МЧС РФ рассказали, что из зоны паводков в регионе эвакуировали более двух тысяч человек. По данным на понедельник, число затопленных домов выросло до 4620, отрезанными остаются 32 населенных пункта, переливы – на 58 участках дорог.
Результаты тайфуна в Приморье - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Жителей Приморья предупредили о последствиях нового тайфуна
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"По состоянию на 14 августа... Всего более 2,5 тысяч человек эвакуировано из затопленных домовладений, 582 из которых - дети", - рассказали журналистам в приморском ГУ МЧС.
В ведомстве добавили, что в 12 пунктах временного размещения на территории края находятся 448 человек, среди которых 114 детей.
Последствия тайфуна в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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ПроисшествияПриморский крайУссурийскСпасск-ДальнийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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