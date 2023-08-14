https://ria.ru/20230814/primore-1889866113.html

В Приморье выросло число подтопленных после тайфуна домов

В Приморье выросло число подтопленных после тайфуна домов - РИА Новости, 14.08.2023

В Приморье выросло число подтопленных после тайфуна домов

Число подтопленных после тайфуна "Ханун" многоквартирных и частных домов в Приморье выросло до 4620, сообщили РИА Новости в краевом министерстве ГО и ЧС. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T02:38

2023-08-14T02:38

2023-08-14T04:01

происшествия

жилье

уссурийск

спасск-дальний

уссурийский городской округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Число подтопленных после тайфуна "Ханун" многоквартирных и частных домов в Приморье выросло до 4620, сообщили РИА Новости в краевом министерстве ГО и ЧС. Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка. Из зоны паводков в Приморье эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. "Подтопление жилья: многоквартиртирные дома – 16, частные – 4604, придомовые территории – 5563", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что подтопления сохраняются в 10 муниципалитетах. Больше всего территорий пострадало в Уссурийском городском округе, Спасском и Октябрьском районах. Отрезанными остаются 32 населённых пункта. Переливы – на 58 участках дорог. "Уровни воды достигли опасного гидрологического явления на реке Раздольная и её малых притоках реках Борисовка, Казачка, Раковка, реках Откосная, Кулешовка, Спасовка, Абрамовка, Цукановка. Водность большинства рек края выше нормы в 2,1-4 раза, реки Раздольная – выше до 7 раз", - отметили в министерстве. В понедельник создается угроза подтопления участков дорог, низин в населенных пунктах, сельхозугодий, мостовых переходов у поселка Покровка в Красноармейском районе.

https://ria.ru/20230813/postradavshie-1889814381.html

уссурийск

спасск-дальний

уссурийский городской округ

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происшествия, жилье, уссурийск, спасск-дальний, уссурийский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)