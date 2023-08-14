https://ria.ru/20230814/prilepin-1889890862.html

Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии

Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии - РИА Новости, 14.08.2023

Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии

Сопредседателю партии "Справедливая Россия - За Правду" Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T09:47

2023-08-14T09:47

2023-08-14T09:47

захар прилепин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870142934_452:0:2784:1312_1920x0_80_0_0_841bcc544bdc510f00913a4aa6917ffd.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сопредседателю партии "Справедливая Россия - За Правду" Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем командира полка особого назначения "Оплот" по военно-политической работе, сообщила его пресс-служба. Ранее Прилепин заявил, что получил должность заместителя командира нового полка на базе батальона Росгвардии "Оплот". Он также сообщил, что созданный им с полковником Сергеем Завдовеевым батальон получил тяжелое вооружение. "Тот огромный поворот, что свершает русская история, ставит жесткие вызовы - и мы принимаем их. Благодарим за доверие руководство Росгвардии и президента, наделившего наши росгвардейские полки новыми полномочиями и тяжелым вооружением … Мы вложимся в доверенное дело всей своей верой и правдой; честь имею, служу Отечеству", - приводит слова Прилепина его пресс-служба.

https://ria.ru/20230801/prilepin-1887599449.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность