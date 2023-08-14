https://ria.ru/20230814/prilepin-1889890862.html
Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии
Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии - РИА Новости, 14.08.2023
Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии
Сопредседателю партии "Справедливая Россия - За Правду" Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:47
2023-08-14T09:47
2023-08-14T09:47
захар прилепин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сопредседателю партии "Справедливая Россия - За Правду" Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем командира полка особого назначения "Оплот" по военно-политической работе, сообщила его пресс-служба. Ранее Прилепин заявил, что получил должность заместителя командира нового полка на базе батальона Росгвардии "Оплот". Он также сообщил, что созданный им с полковником Сергеем Завдовеевым батальон получил тяжелое вооружение. "Тот огромный поворот, что свершает русская история, ставит жесткие вызовы - и мы принимаем их. Благодарим за доверие руководство Росгвардии и президента, наделившего наши росгвардейские полки новыми полномочиями и тяжелым вооружением … Мы вложимся в доверенное дело всей своей верой и правдой; честь имею, служу Отечеству", - приводит слова Прилепина его пресс-служба.
https://ria.ru/20230801/prilepin-1887599449.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Захар Прилепин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии
Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии после назначения в "Оплот"
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сопредседателю партии "Справедливая Россия - За Правду" Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем командира полка особого назначения "Оплот" по военно-политической работе, сообщила его пресс-служба.
Ранее Прилепин заявил, что получил должность заместителя командира нового полка на базе батальона Росгвардии "Оплот". Он также сообщил, что созданный им с полковником Сергеем Завдовеевым батальон получил тяжелое вооружение.
"Тот огромный поворот, что свершает русская история, ставит жесткие вызовы - и мы принимаем их. Благодарим за доверие руководство Росгвардии и президента, наделившего наши росгвардейские полки новыми полномочиями и тяжелым вооружением … Мы вложимся в доверенное дело всей своей верой и правдой; честь имею, служу Отечеству", - приводит слова Прилепина его пресс-служба.
Прилепина назначили заместителем командира полка Росгвардии