https://ria.ru/20230814/priamure-1889870969.html

Монтаж металлоконструкций для канатной дороги в Приамурье начнут в сентябре

Монтаж металлоконструкций для канатной дороги в Приамурье начнут в сентябре - РИА Новости, 14.08.2023

Монтаж металлоконструкций для канатной дороги в Приамурье начнут в сентябре

Проект трансграничной канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ в Приамурье находится в стадии завершения нулевого цикла, в сентябре на объекте приступят к монтажу... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T05:42

2023-08-14T05:42

2023-08-14T05:42

амурская область

амурская область

россия

китай

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг – РИА Новости. Проект трансграничной канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ в Приамурье находится в стадии завершения нулевого цикла, в сентябре на объекте приступят к монтажу металлоконструкций, сообщает правительство Амурской области. По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, это будет новая точка притяжения туристов в Амурскую область. "Уникальная, единственная в мире трансграничная кантатная дорога над рекой точно станет точкой притяжения туристов в Амурскую область не только из России и Китая, но и из других стран. Учитывая разворот экономики России на Восток и личное внимание президента развитию Дальнего Востока, такие инфраструктурные проекты дают огромный потенциал для роста всех сопутствующих сфер", - отметил Орлов. Активная реализация проекта возобновилась с апреля. Уже подготовлена площадка, проведены подземные коммуникации и инженерные сети. Помимо этого, инвестор улучшает проект новыми техническими решениями и пересматривает документацию. Как рассказал заместитель генерального директора ГК "Регион" на совещании по инвестиционным проектам при губернаторе Амурской области, к концу августа приступят к строительству фундаментов линейной опоры канатной дороги. Канатная дорога будет работать по маятниковому принципу - как фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность дороги — 457 человек в час и 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут.

https://ria.ru/20230811/zhile-1889426958.html

https://ria.ru/20230809/priamure-1889019348.html

амурская область

россия

китай

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амурская область, россия, китай, василий орлов (губернатор)