Монтаж металлоконструкций для канатной дороги в Приамурье начнут в сентябре
Монтаж металлоконструкций для канатной дороги в Приамурье начнут в сентябре
© РИА Новости / Александр Чипурин | Перейти в медиабанкВид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске
Вид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг – РИА Новости. Проект трансграничной канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ в Приамурье находится в стадии завершения нулевого цикла, в сентябре на объекте приступят к монтажу металлоконструкций, сообщает правительство Амурской области.
По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, это будет новая точка притяжения туристов в Амурскую область.
"Уникальная, единственная в мире трансграничная кантатная дорога над рекой точно станет точкой притяжения туристов в Амурскую область не только из России и Китая, но и из других стран. Учитывая разворот экономики России на Восток и личное внимание президента развитию Дальнего Востока, такие инфраструктурные проекты дают огромный потенциал для роста всех сопутствующих сфер", - отметил Орлов.
Активная реализация проекта возобновилась с апреля. Уже подготовлена площадка, проведены подземные коммуникации и инженерные сети. Помимо этого, инвестор улучшает проект новыми техническими решениями и пересматривает документацию. Как рассказал заместитель генерального директора ГК "Регион" на совещании по инвестиционным проектам при губернаторе Амурской области, к концу августа приступят к строительству фундаментов линейной опоры канатной дороги.
Канатная дорога будет работать по маятниковому принципу - как фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность дороги — 457 человек в час и 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут.