Рейтинг@Mail.ru
Монтаж металлоконструкций для канатной дороги в Приамурье начнут в сентябре - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
 
05:42 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/priamure-1889870969.html
Монтаж металлоконструкций для канатной дороги в Приамурье начнут в сентябре
Монтаж металлоконструкций для канатной дороги в Приамурье начнут в сентябре - РИА Новости, 14.08.2023
Монтаж металлоконструкций для канатной дороги в Приамурье начнут в сентябре
Проект трансграничной канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ в Приамурье находится в стадии завершения нулевого цикла, в сентябре на объекте приступят к монтажу... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T05:42
2023-08-14T05:42
амурская область
амурская область
россия
китай
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151131/06/1511310627_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_78f886187b0f7dc4f62661bc84afd099.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг – РИА Новости. Проект трансграничной канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ в Приамурье находится в стадии завершения нулевого цикла, в сентябре на объекте приступят к монтажу металлоконструкций, сообщает правительство Амурской области. По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, это будет новая точка притяжения туристов в Амурскую область. "Уникальная, единственная в мире трансграничная кантатная дорога над рекой точно станет точкой притяжения туристов в Амурскую область не только из России и Китая, но и из других стран. Учитывая разворот экономики России на Восток и личное внимание президента развитию Дальнего Востока, такие инфраструктурные проекты дают огромный потенциал для роста всех сопутствующих сфер", - отметил Орлов. Активная реализация проекта возобновилась с апреля. Уже подготовлена площадка, проведены подземные коммуникации и инженерные сети. Помимо этого, инвестор улучшает проект новыми техническими решениями и пересматривает документацию. Как рассказал заместитель генерального директора ГК "Регион" на совещании по инвестиционным проектам при губернаторе Амурской области, к концу августа приступят к строительству фундаментов линейной опоры канатной дороги. Канатная дорога будет работать по маятниковому принципу - как фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность дороги — 457 человек в час и 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут.
https://ria.ru/20230811/zhile-1889426958.html
https://ria.ru/20230809/priamure-1889019348.html
амурская область
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151131/06/1511310627_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e3406a44fcd7cf61925782e34b84405d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, россия, китай, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Россия, Китай, Василий Орлов (губернатор)
Монтаж металлоконструкций для канатной дороги в Приамурье начнут в сентябре

Монтаж металлоконструкций для канатной дороги в Приамурье начнут в сентябре

© РИА Новости / Александр Чипурин | Перейти в медиабанкВид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске
Вид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Александр Чипурин
Перейти в медиабанк
Вид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг – РИА Новости. Проект трансграничной канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ в Приамурье находится в стадии завершения нулевого цикла, в сентябре на объекте приступят к монтажу металлоконструкций, сообщает правительство Амурской области.
По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, это будет новая точка притяжения туристов в Амурскую область.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Губернатор Приамурья призвал строить жилье в селах
11 августа, 09:18
"Уникальная, единственная в мире трансграничная кантатная дорога над рекой точно станет точкой притяжения туристов в Амурскую область не только из России и Китая, но и из других стран. Учитывая разворот экономики России на Восток и личное внимание президента развитию Дальнего Востока, такие инфраструктурные проекты дают огромный потенциал для роста всех сопутствующих сфер", - отметил Орлов.
Активная реализация проекта возобновилась с апреля. Уже подготовлена площадка, проведены подземные коммуникации и инженерные сети. Помимо этого, инвестор улучшает проект новыми техническими решениями и пересматривает документацию. Как рассказал заместитель генерального директора ГК "Регион" на совещании по инвестиционным проектам при губернаторе Амурской области, к концу августа приступят к строительству фундаментов линейной опоры канатной дороги.
Канатная дорога будет работать по маятниковому принципу - как фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность дороги — 457 человек в час и 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут.
Вид на автомобильный мост через реку Амур, связывающий Благовещенск с городом Хэйхэ в КНР - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Приамурье вошло в десятку регионов России с наибольшим ростом турпотока
9 августа, 11:39
 
Амурская областьАмурская областьРоссияКитайВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала