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Силы на борьбу с пожарами продолжат наращивать в трех районах Якутии - РИА Новости, 14.08.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
10:34 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/pozhary-1889900744.html
Силы на борьбу с пожарами продолжат наращивать в трех районах Якутии
Силы на борьбу с пожарами продолжат наращивать в трех районах Якутии - РИА Новости, 14.08.2023
Силы на борьбу с пожарами продолжат наращивать в трех районах Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев поручил нарастить силы на тушение лесных пожаров в трех районах, где общая площадь очагов достигла свыше 300 тысяч гектар, сообщает... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:34
2023-08-14T10:34
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
алданский район
олекминский район
хабаровский край
айсен николаев
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ЯКУТСК, 14 авг - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил нарастить силы на тушение лесных пожаров в трех районах, где общая площадь очагов достигла свыше 300 тысяч гектар, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава Якутии в понедельник провел заседание КЧС. По информации региональных властей, 1244 человека тушат пожары в Усть-Майском, Олекминском и Алданском районах республики. "Руководитель республики поручил продолжить увеличение там сил и средств. Известно, что сегодня в Усть-Майский район прибудут 25 парашютистов и десантников ФБУ "Авиалесоохрана" из Красноярска", - рассказали в пресс-службе. Николаев оценил пожароопасную обстановку как сложную. Количество действующих лесных пожаров значительное - всего 127 лесных пожаров на площади 366 тысяч гектар. Из них обслуживаются 59 пожаров на 264 тысяч гектар. "При этом, как и в прошлые разы, нужно констатировать, что основная масса пожаров в трех районах... общая площадь пожаров составляет 315 тыс га. Из них 200 тысяч гектар, то есть более половины, в Усть-Майском районе. И как раз с этих пожаров и сильных пожаров в Хабаровском крае и Амурской области сейчас достаточно серьезное задымление по городу Якутску, центральной, заречной, вилюйской группе районов. Поэтому я просил бы муниципалитеты в части принятия мер по охране здоровья людей, аэрации усилиться. В усиленном режиме должны работать и учреждения здравоохранения", – сказал Николаев. По прогнозу, который на заседании озвучила начальник гидрометцентра Татьяна Маршалик, задымленность в ближайшие дни будет сохраняться. Но с прохождением циклона с облачностью на северо-восток завтра-послезавтра ситуация немного улучшится. Роспотребнадзор тем временем продолжает лабораторный мониторинг атмосферного воздуха, замеры делаются три раза в день. Руководитель Якутской базы авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана" Владимир Леонов сообщил, что по итогам КЧС принято решение о дополнительном выделении сил и средств для тушения лесных пожаров в Верхнеколымском районе. "Сегодня мы планируем направить в данный район 20 человек из авиапожарной службы, в том числе 10 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы и 10 – лесной пожарной службы "Якутлесресурса". Они прибудут в Зырянку для участия в тушении пожара, который сейчас там возник. Температурный режим в арктической зоне довольно высокий – порядка 28 и до 30 градусов", – приводятся слова Леонова. Также дополнительные силы направят в Олекминский район. "Наш борт уже находится в городе Красноярск. Оттуда он заберет сотрудников федеральной службы и доставит в Олекминск. Те осадки, которые прошли, они все-таки небольшие. Но тем не менее температурный режим снизился, и мы уже наблюдаем положительную динамику по Олекминскому району. В Алданском районе температурный режим тоже снизился. Думаю, что в ближайшие дни на территориях Алданского, Нерюнгринского районов обстановка нормализуется", – добавил он.
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республика саха (якутия), алданский район, олекминский район, хабаровский край, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Алданский район, Олекминский район, Хабаровский край, Айсен Николаев

Силы на борьбу с пожарами продолжат наращивать в трех районах Якутии

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) / Ликвидация лесного пожара на территории Якутии
Ликвидация лесного пожара на территории Якутии - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) /
Ликвидация лесного пожара на территории Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 14 авг - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил нарастить силы на тушение лесных пожаров в трех районах, где общая площадь очагов достигла свыше 300 тысяч гектар, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава Якутии в понедельник провел заседание КЧС. По информации региональных властей, 1244 человека тушат пожары в Усть-Майском, Олекминском и Алданском районах республики. "Руководитель республики поручил продолжить увеличение там сил и средств. Известно, что сегодня в Усть-Майский район прибудут 25 парашютистов и десантников ФБУ "Авиалесоохрана" из Красноярска", - рассказали в пресс-службе.
Николаев оценил пожароопасную обстановку как сложную. Количество действующих лесных пожаров значительное - всего 127 лесных пожаров на площади 366 тысяч гектар. Из них обслуживаются 59 пожаров на 264 тысяч гектар.
"При этом, как и в прошлые разы, нужно констатировать, что основная масса пожаров в трех районах... общая площадь пожаров составляет 315 тыс га. Из них 200 тысяч гектар, то есть более половины, в Усть-Майском районе. И как раз с этих пожаров и сильных пожаров в Хабаровском крае и Амурской области сейчас достаточно серьезное задымление по городу Якутску, центральной, заречной, вилюйской группе районов. Поэтому я просил бы муниципалитеты в части принятия мер по охране здоровья людей, аэрации усилиться. В усиленном режиме должны работать и учреждения здравоохранения", – сказал Николаев.
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По прогнозу, который на заседании озвучила начальник гидрометцентра Татьяна Маршалик, задымленность в ближайшие дни будет сохраняться. Но с прохождением циклона с облачностью на северо-восток завтра-послезавтра ситуация немного улучшится.
Роспотребнадзор тем временем продолжает лабораторный мониторинг атмосферного воздуха, замеры делаются три раза в день.
Руководитель Якутской базы авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана" Владимир Леонов сообщил, что по итогам КЧС принято решение о дополнительном выделении сил и средств для тушения лесных пожаров в Верхнеколымском районе.
"Сегодня мы планируем направить в данный район 20 человек из авиапожарной службы, в том числе 10 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы и 10 – лесной пожарной службы "Якутлесресурса". Они прибудут в Зырянку для участия в тушении пожара, который сейчас там возник. Температурный режим в арктической зоне довольно высокий – порядка 28 и до 30 градусов", – приводятся слова Леонова.
Также дополнительные силы направят в Олекминский район. "Наш борт уже находится в городе Красноярск. Оттуда он заберет сотрудников федеральной службы и доставит в Олекминск. Те осадки, которые прошли, они все-таки небольшие. Но тем не менее температурный режим снизился, и мы уже наблюдаем положительную динамику по Олекминскому району. В Алданском районе температурный режим тоже снизился. Думаю, что в ближайшие дни на территориях Алданского, Нерюнгринского районов обстановка нормализуется", – добавил он.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Алданский районОлекминский районХабаровский крайАйсен Николаев
 
 
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