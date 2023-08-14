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На юге Франции более 500 пожарных участвуют в тушении пожара

На юге Франции более 500 пожарных участвуют в тушении пожара - РИА Новости, 14.08.2023

На юге Франции более 500 пожарных участвуют в тушении пожара

Более 500 пожарных участвуют в тушении пожара недалеко от французского Перпиньяна на юге Франции, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T23:41

2023-08-14T23:41

2023-08-14T23:41

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ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Более 500 пожарных участвуют в тушении пожара недалеко от французского Перпиньяна на юге Франции, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. "Крайне опасный пожар начался в Восточных Пиренеях. Призываю население и отдыхающих к повышенной бдительности. Задействованы существенные средства: 13 самолетов, 3 вертолета и более 500 пожарных", - сообщил министр в Twitter. Природный пожар разгорелся в понедельник вечером в коммуне Сен-Андре в получасе езды от Перпиньяна в департаменте Восточные Пиренеи на юге страны. Как сообщает телеканал BFMTV, множество населённых пунктов были эвакуированы. Более 50 гектаров уже выгорели. Национальная метеослужба "Метео-Франс" предупредила о наступлении очередной волны жары во многих департаментах страны на этой неделе. По прогнозу службы наблюдения за пожарами Météo des forêts на среду, восемнадцати департаментам присвоен средний, "желтый", уровень пожаропасности. Еще в трех департаментах он повышен до "оранжевого". По данным программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз океанских течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.

https://ria.ru/20230810/pozhar-1889249452.html

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в мире, франция, жеральд дарманен, twitter, всемирная метеорологическая организация, оон