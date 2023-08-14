На юге Франции более 500 пожарных участвуют в тушении пожара
В Восточных Пиренеях во Франции более 500 пожарных участвуют в тушении пожара
© AP Photo / Franck DesprezПожарные Парижа
© AP Photo / Franck Desprez
Пожарные Парижа. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Более 500 пожарных участвуют в тушении пожара недалеко от французского Перпиньяна на юге Франции, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
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"Крайне опасный пожар начался в Восточных Пиренеях. Призываю население и отдыхающих к повышенной бдительности. Задействованы существенные средства: 13 самолетов, 3 вертолета и более 500 пожарных", - сообщил министр в Twitter.
Природный пожар разгорелся в понедельник вечером в коммуне Сен-Андре в получасе езды от Перпиньяна в департаменте Восточные Пиренеи на юге страны.
Как сообщает телеканал BFMTV, множество населённых пунктов были эвакуированы. Более 50 гектаров уже выгорели.
Национальная метеослужба "Метео-Франс" предупредила о наступлении очередной волны жары во многих департаментах страны на этой неделе. По прогнозу службы наблюдения за пожарами Météo des forêts на среду, восемнадцати департаментам присвоен средний, "желтый", уровень пожаропасности. Еще в трех департаментах он повышен до "оранжевого".
По данным программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.
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