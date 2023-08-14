В Хабаровском крае увеличивается площадь лесных пожаров
В Хабаровском крае увеличивается площадь лесных пожаров, фиксируют 76 возгораний
Дым от пожара в лесном массиве . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае снова увеличивается, огнеборцы тушат 76 возгораний, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.
По данным минлесхоза, 29 июля площадь возгораний в регионе достигала максимума и составляла 335 334 гектаров. Засушливый июль и сухие грозы стали причиной возгораний. Очаги возникали в труднодоступной гористой местности, где нет дорог и кругом тайга. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от огня нет. За две недели прошедших дождей разной интенсивности, очаги возгораний удалось сократить в разы (до почти 62 тысяч гектаров). Однако, с 8 августа площади, охваченные огнем, снова стали увеличиваться.
"На территории Хабаровского края зарегистрировано 76 пожаров на общей площади 124 407 гектаров: действующие - 67 (на 121 410 гектарах), локализованы девять пожаров на 2 997 гектарах. За истекшие сутки ликвидировано 13 пожаров на 3 264 гектарах", - приводятся данные от министерства в карте пожаров. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, горит в Охотском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, районе имени Полины Осипенко, в Солнечном, Верхнебуреинском районах.
Запрет на посещение лесов в Хабаровском крае из-за пожаров, действовавший по 9 августа, продлен до конца текущего месяца. Он устанавливался в крае постепенно, по районам, с мая. На территории всех муниципальных районов края продолжает действовать особый противопожарный режим. В Хабаровском крае и Якутии с 10 июля введен межрегиональный режим ЧС из-за пожаров. В тушении задействованы дополнительно работники парашютно-десантной пожарной службы из Приморского края, Бурятии и федерального резерва города Омска. Были привлечены специалисты федерального резерва из Амурской области.
По данным минлесхоза Хабаровского края, с начала пожароопасного сезона на территории региона произошел 741 пожар на общей площади более 882 тысячи гектаров.