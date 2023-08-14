https://ria.ru/20230814/pozhar-1889875581.html

В Хабаровском крае увеличивается площадь лесных пожаров

В Хабаровском крае увеличивается площадь лесных пожаров - РИА Новости, 14.08.2023

В Хабаровском крае увеличивается площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае снова увеличивается, огнеборцы тушат 76 возгораний, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T07:23

2023-08-14T07:23

2023-08-14T07:23

происшествия

хабаровский край

солнечный

верхнебуреинский район

природные пожары в россии

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ХАБАРОВСК, 14 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае снова увеличивается, огнеборцы тушат 76 возгораний, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. По данным минлесхоза, 29 июля площадь возгораний в регионе достигала максимума и составляла 335 334 гектаров. Засушливый июль и сухие грозы стали причиной возгораний. Очаги возникали в труднодоступной гористой местности, где нет дорог и кругом тайга. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от огня нет. За две недели прошедших дождей разной интенсивности, очаги возгораний удалось сократить в разы (до почти 62 тысяч гектаров). Однако, с 8 августа площади, охваченные огнем, снова стали увеличиваться. "На территории Хабаровского края зарегистрировано 76 пожаров на общей площади 124 407 гектаров: действующие - 67 (на 121 410 гектарах), локализованы девять пожаров на 2 997 гектарах. За истекшие сутки ликвидировано 13 пожаров на 3 264 гектарах", - приводятся данные от министерства в карте пожаров. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, горит в Охотском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, районе имени Полины Осипенко, в Солнечном, Верхнебуреинском районах. Запрет на посещение лесов в Хабаровском крае из-за пожаров, действовавший по 9 августа, продлен до конца текущего месяца. Он устанавливался в крае постепенно, по районам, с мая. На территории всех муниципальных районов края продолжает действовать особый противопожарный режим. В Хабаровском крае и Якутии с 10 июля введен межрегиональный режим ЧС из-за пожаров. В тушении задействованы дополнительно работники парашютно-десантной пожарной службы из Приморского края, Бурятии и федерального резерва города Омска. Были привлечены специалисты федерального резерва из Амурской области. По данным минлесхоза Хабаровского края, с начала пожароопасного сезона на территории региона произошел 741 пожар на общей площади более 882 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20230814/pozhar-1889873366.html

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хабаровский край

солнечный

верхнебуреинский район

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происшествия, хабаровский край, солнечный, верхнебуреинский район, природные пожары в россии