https://ria.ru/20230814/postradavshie-1890078884.html

Пять человек госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва в ХМАО

Пять человек госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва в ХМАО - РИА Новости, 14.08.2023

Пять человек госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва в ХМАО

Медики доставляют в больницу Нягани пять человек после происшествия на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, все пострадавшие находятся в тяжелом... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T22:37

2023-08-14T22:37

2023-08-14T22:37

происшествия

нягань

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Медики доставляют в больницу Нягани пять человек после происшествия на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Югры. "Пять пострадавших, по нашим данным. Все сейчас госпитализируются, транспортируются в ближайшую Няганскую окружную больницу. Предварительно, состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230814/vzryv-1890077179.html

нягань

ханты-мансийский автономный округ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нягань, ханты-мансийский автономный округ