https://ria.ru/20230814/postradavshie-1890078884.html
Пять человек госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва в ХМАО
Пять человек госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва в ХМАО - РИА Новости, 14.08.2023
Пять человек госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва в ХМАО
Медики доставляют в больницу Нягани пять человек после происшествия на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, все пострадавшие находятся в тяжелом... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T22:37
2023-08-14T22:37
2023-08-14T22:37
происшествия
нягань
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Медики доставляют в больницу Нягани пять человек после происшествия на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Югры. "Пять пострадавших, по нашим данным. Все сейчас госпитализируются, транспортируются в ближайшую Няганскую окружную больницу. Предварительно, состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230814/vzryv-1890077179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нягань, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ
Пять человек госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва в ХМАО
Пять человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва на месторождении в ХМАО