https://ria.ru/20230814/postavki-1889923881.html

Россия соблюдает графики поставок С-400 Индии, заявили в ФСВТС

Россия соблюдает графики поставок С-400 Индии, заявили в ФСВТС - РИА Новости, 14.08.2023

Россия соблюдает графики поставок С-400 Индии, заявили в ФСВТС

Поставки систем ПВО С-400 Индии идут по графику, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:07

2023-08-14T12:07

2023-08-14T12:07

россия

индия

украина

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

патриот

с-400 «триумф»

форум "армия — 2023"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155801/89/1558018965_0:76:2645:1564_1920x0_80_0_0_f4bf01f450fdeb9f4045e8b3926a692f.jpg

КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Поставки систем ПВО С-400 Индии идут по графику, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Россия и Индия подписали в 2018 году контракт на поставку С-400 на 5,2 миллиарда долларов, сроки реализации - до 2024 года. Ранее в некоторых западных СМИ была опубликована информация со ссылкой на представителя ВВС Индии, согласно которой конфликт на Украине и ужесточение санкций якобы помешали России провести запланированную на 2023 год "крупную оружейную поставку" в интересах Нью-Дели. "Изготовление зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" ведется по графику. Поставку имущества системы С-400 "Триумф" предполагается завершить в согласованные сроки", - сказал Шугаев в ходе военно-технического форума "Армия-2023". Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230630/s400-1881413331.html

https://ria.ru/20230405/indiya-1863067590.html

россия

индия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, индия, украина, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), патриот, с-400 «триумф», форум "армия — 2023", безопасность