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Россия соблюдает графики поставок С-400 Индии, заявили в ФСВТС - РИА Новости, 14.08.2023
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12:07 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/postavki-1889923881.html
Россия соблюдает графики поставок С-400 Индии, заявили в ФСВТС
Россия соблюдает графики поставок С-400 Индии, заявили в ФСВТС - РИА Новости, 14.08.2023
Россия соблюдает графики поставок С-400 Индии, заявили в ФСВТС
Поставки систем ПВО С-400 Индии идут по графику, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:07
2023-08-14T12:07
россия
индия
украина
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
патриот
с-400 «триумф»
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Поставки систем ПВО С-400 Индии идут по графику, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Россия и Индия подписали в 2018 году контракт на поставку С-400 на 5,2 миллиарда долларов, сроки реализации - до 2024 года. Ранее в некоторых западных СМИ была опубликована информация со ссылкой на представителя ВВС Индии, согласно которой конфликт на Украине и ужесточение санкций якобы помешали России провести запланированную на 2023 год "крупную оружейную поставку" в интересах Нью-Дели. "Изготовление зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" ведется по графику. Поставку имущества системы С-400 "Триумф" предполагается завершить в согласованные сроки", - сказал Шугаев в ходе военно-технического форума "Армия-2023". Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230630/s400-1881413331.html
https://ria.ru/20230405/indiya-1863067590.html
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россия, индия, украина, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), патриот, с-400 «триумф», форум "армия — 2023", безопасность
Россия, Индия, Украина, Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Патриот, С-400 «Триумф», Форум "Армия — 2023", Безопасность
Россия соблюдает графики поставок С-400 Индии, заявили в ФСВТС

Глава ФСВТС Шугаев: поставки систем ПВО С-400 Индии идут по графику

© РИА Новости . Евгений ОдиноковЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" . Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Поставки систем ПВО С-400 Индии идут по графику, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Россия и Индия подписали в 2018 году контракт на поставку С-400 на 5,2 миллиарда долларов, сроки реализации - до 2024 года. Ранее в некоторых западных СМИ была опубликована информация со ссылкой на представителя ВВС Индии, согласно которой конфликт на Украине и ужесточение санкций якобы помешали России провести запланированную на 2023 год "крупную оружейную поставку" в интересах Нью-Дели.
ЗРК С-400 Триумф в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В Белоруссии заступил на дежурство очередной дивизион С-400
30 июня, 12:09
"Изготовление зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" ведется по графику. Поставку имущества системы С-400 "Триумф" предполагается завершить в согласованные сроки", - сказал Шугаев в ходе военно-технического форума "Армия-2023".
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Зенитный ракетный комплекс С-400
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РоссияИндияУкраинаДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)ПатриотС-400 «Триумф»Форум "Армия — 2023"Безопасность
 
 
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