https://ria.ru/20230814/post-1889869131.html
"Духовный аудит": священник дал совет пропустившим Великий пост
"Духовный аудит": священник дал совет пропустившим Великий пост - РИА Новости, 14.08.2023
"Духовный аудит": священник дал совет пропустившим Великий пост
Начавшийся 14 августа Успенский пост возник из летнего "компенсаторного" - для тех, кто пропустил Великий пост, сейчас это возможность для "духовного аудита",... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T04:09
2023-08-14T04:09
2023-08-14T11:30
религия
общество
московская духовная академия
русская православная церковь
религиозные праздники
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Начавшийся 14 августа Успенский пост возник из летнего "компенсаторного" - для тех, кто пропустил Великий пост, сейчас это возможность для "духовного аудита", рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия священник Антоний Борисов. В Русской православной церкви 14 августа начинается двухнедельный пост, названный Успенским в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (отмечается 28 августа). В Церковном календаре на 14 августа приходится также праздник Изнесения честных древ животворящего Креста Господня, который пришел из Византии: в это время для поклонения верующим выносили крест. Сейчас в этот день в Русской церкви также выносят крест в центр храма. 14 августа еще называют Медовым Спасом, так как в храмах принято освящать мед нового урожая. "Успенский пост - один из четырех многодневных постов Православной церкви. Появился он на рубеже X-XI веков. До этого времени существовал так называемый "компенсаторный пост". Те, кто по каким-то причинам не соблюдал Великий пост, постились в течение всего лета. Среднюю (преимущественно июльскую) часть этого длительного периода воздержания перенесли на зиму, присоединив к посту Рождественскому. Оставшиеся части составили известные нам сегодня Петров и Успенский посты", - рассказал Борисов. Успенский - один из самых строгих постов: по монашескому уставу нельзя есть мясо, молочные продукты. Исключена из меню и рыба, кроме 19 августа, когда празднуется Преображение Господне. По словам Борисова, в отношении пищевого аспекта Успенский пост напоминает Великий: монастырский устав предполагает вкушение исключительно растительной пищи, часто даже без растительного масла. "Но это, подчеркну, монашеский подход. Миряне, сообразуясь с условиями своей жизни (семейное положение, рабочий график, состояние здоровья), могут совершенно спокойно в той или иной степени смягчать пищевой аспект. Главное тут - поступать по совести и не циклиться на еде", - посоветовал священник. Он привел слова святителя Иоанн Златоуста о том, что поститься должны уши, сердце, руки и ноги: "Глаза пусть не смотрят на неподобающее, уши пусть не слышат клеветы и осуждения, язык пусть не произносит лжи, осуждения и неправды, а руки пусть не берут то, чего не клали, а ноги да не идут на совет нечестивых". "Пост не диета, а время внутреннего духовного аудита. Мы призываемся к тому, чтобы сличить нашу жизнь с заповедями Божиими. Таким образом, речь идет не о похудении или отслеживании мнимых недостатков, а о честном взгляде на самих себя, реальном исправлении себя", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230810/ikona-1889339832.html
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общество, московская духовная академия, русская православная церковь, религиозные праздники
Религия, Общество, Московская духовная академия, Русская православная церковь, Религиозные праздники
"Духовный аудит": священник дал совет пропустившим Великий пост
Борисов: наступило время "духовного аудита" для пропустивших Великий пост
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Начавшийся 14 августа Успенский пост возник из летнего "компенсаторного" - для тех, кто пропустил Великий пост, сейчас это возможность для "духовного аудита", рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия священник Антоний Борисов.
В Русской православной церкви
14 августа начинается двухнедельный пост, названный Успенским в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (отмечается 28 августа). В Церковном календаре на 14 августа приходится также праздник Изнесения честных древ животворящего Креста Господня, который пришел из Византии: в это время для поклонения верующим выносили крест. Сейчас в этот день в Русской церкви также выносят крест в центр храма. 14 августа еще называют Медовым Спасом, так как в храмах принято освящать мед нового урожая.
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"Успенский пост - один из четырех многодневных постов Православной церкви. Появился он на рубеже X-XI веков. До этого времени существовал так называемый "компенсаторный пост". Те, кто по каким-то причинам не соблюдал Великий пост, постились в течение всего лета. Среднюю (преимущественно июльскую) часть этого длительного периода воздержания перенесли на зиму, присоединив к посту Рождественскому. Оставшиеся части составили известные нам сегодня Петров и Успенский посты", - рассказал Борисов.
Успенский - один из самых строгих постов: по монашескому уставу нельзя есть мясо, молочные продукты. Исключена из меню и рыба, кроме 19 августа, когда празднуется Преображение Господне.
По словам Борисова, в отношении пищевого аспекта Успенский пост напоминает Великий: монастырский устав предполагает вкушение исключительно растительной пищи, часто даже без растительного масла.
«
"Но это, подчеркну, монашеский подход. Миряне, сообразуясь с условиями своей жизни (семейное положение, рабочий график, состояние здоровья), могут совершенно спокойно в той или иной степени смягчать пищевой аспект. Главное тут - поступать по совести и не циклиться на еде", - посоветовал священник.
Он привел слова святителя Иоанн Златоуста о том, что поститься должны уши, сердце, руки и ноги: "Глаза пусть не смотрят на неподобающее, уши пусть не слышат клеветы и осуждения, язык пусть не произносит лжи, осуждения и неправды, а руки пусть не берут то, чего не клали, а ноги да не идут на совет нечестивых".
"Пост не диета, а время внутреннего духовного аудита. Мы призываемся к тому, чтобы сличить нашу жизнь с заповедями Божиими. Таким образом, речь идет не о похудении или отслеживании мнимых недостатков, а о честном взгляде на самих себя, реальном исправлении себя", - заключил собеседник агентства.
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