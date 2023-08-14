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Число жертв взрыва в турецком порту Дериндже возросло до двух
Число жертв взрыва в турецком порту Дериндже возросло до двух - РИА Новости, 14.08.2023
Число жертв взрыва в турецком порту Дериндже возросло до двух
Жертвами взрыва в турецком порту Дериндже на прошлой неделе стали два человека, сообщил в понедельник Турецкий зерновой совет. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:25
2023-08-14T12:25
2023-08-14T12:44
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турция
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СТАМБУЛ, 14 авг - РИА Новости. Жертвами взрыва в турецком порту Дериндже на прошлой неделе стали два человека, сообщил в понедельник Турецкий зерновой совет.Госпитализированный после взрыва в элеваторах в турецком порту Дериндже Экрем Калкан скончался в среду."Скончалась наша коллега Элиф Дайыоглу, госпитализированная после взрыва в порту Дериндже", - сообщил совет в соцсети X.Взрыв прогремел 7 августа в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута.Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. Взрывом повреждены 13 элеваторов из 16. В результате взрыва пострадали не менее 12 человек.Турецкие власти считают версию диверсии в качестве причины взрыва в порту Дериндже слабой, сообщил ранее глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал.
https://ria.ru/20230807/derindzhe-1888680358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
Число жертв взрыва в турецком порту Дериндже возросло до двух
Зерновой совет: число жертв взрыва в турецком порту Дериндже возросло до двух
СТАМБУЛ, 14 авг - РИА Новости. Жертвами взрыва в турецком порту Дериндже на прошлой неделе стали два человека, сообщил в понедельник Турецкий зерновой совет.
Госпитализированный после взрыва в элеваторах в турецком порту Дериндже Экрем Калкан скончался в среду.
«
"Скончалась наша коллега Элиф Дайыоглу, госпитализированная после взрыва в порту Дериндже", - сообщил совет в соцсети X.
Взрыв прогремел 7 августа в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута.
Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. Взрывом повреждены 13 элеваторов из 16. В результате взрыва пострадали не менее 12 человек.
Турецкие власти считают версию диверсии в качестве причины взрыва в порту Дериндже слабой, сообщил ранее глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал.
Суда не пострадали при взрыве в порту Дериндже в Турции