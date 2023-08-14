https://ria.ru/20230814/pompei-1889931302.html

Маску и Цукербергу предложили провести поединок в Помпеях

Маску и Цукербергу предложили провести поединок в Помпеях - РИА Новости, 14.08.2023

Маску и Цукербергу предложили провести поединок в Помпеях

Мэр города Помпеи под Неаполем предложил древнеримский амфитеатр для поединка между американскими предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:38

2023-08-14T12:38

2023-08-14T12:38

в мире

помпеи

италия

неаполь

марк цукерберг

илон маск

джорджа мелони

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РИМ, 14 авг - РИА Новости. Мэр города Помпеи под Неаполем предложил древнеримский амфитеатр для поединка между американскими предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом. Как заявил Кармине Ло Сапио, Помпеи являются "лучшим местом для проведения мирового состязания" между миллиардерами. В комментарии агентству Adnkronos он пояснил, что после "контактов с представителями органов власти" у него сложилось впечатление, что "выбор падет на Помпеи". По его словам, проведение боя позволит выручить 200 миллионов евро, которые будут направлены двум педиатрическим больницам. "Мы предложили амфитеатр. Насколько я понимаю, из соображений безопасности многотысячной аудитории не будет, но он (поединок - ред.) будет транслироваться в социальных сетях по всему миру", - сказал мэр. Он подчеркнул, что даты боя будут сдвинуты, и поединок не состоится 26 августа, как предполагалось ранее. Амфитеатр в Помпеях - древнейший сохранившийся римский амфитеатр в мире, он был построен в 70 году до нашей эры. Сам античный город был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры. Помимо Помпей, свои кандидатуры для проведения поединка выдвинули сразу несколько итальянских городов, где можно найти декорации "Древнего Рима", о которых говорил сам Маск. В частности, о готовности принять бой заявили мэры Беневенто и Таормины, а также президент целой области Калабрия. Мэр тосканской Флоренции Дарио Нарделла выступал с "гуманистическим" предложением провести дуэль между Маском и Цукербергом в формате "поединка идей" с обсуждением глобализации и искусственного интеллекта. На минувшей неделе министерство культуры Италии подтвердило переговоры по проведению поединка между американскими предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом. Как сообщил министр культуры Дженнаро Санджулиано, их бой состоится не в Риме. Ранее Маск заявил, что поговорил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и Санджулиано, договорившись с ними "об эпическом месте" для боя. Как сообщила со ссылкой на источники газета Corriere della Sera, в качестве мест проведения поединка рассматриваются Помпеи и античный амфитеатр в Вероне.

https://ria.ru/20230807/mask-1888543931.html

https://ria.ru/20230807/tsukerberg-1888538738.html

помпеи

италия

неаполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, помпеи, италия, неаполь, марк цукерберг, илон маск, джорджа мелони