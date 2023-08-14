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Пентагон назвал суммарный объем военной помощи США Украине при Байдене - РИА Новости, 14.08.2023
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21:34 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/pomosch-1890072679.html
Пентагон назвал суммарный объем военной помощи США Украине при Байдене
Пентагон назвал суммарный объем военной помощи США Украине при Байдене - РИА Новости, 14.08.2023
Пентагон назвал суммарный объем военной помощи США Украине при Байдене
Суммарный объем военной помощи США Украине за время нахождения Джо Байдена на посту президента США превысил 43,7 миллиарда долларов, говорится в опубликованной... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T21:34
2023-08-14T21:34
в мире
украина
джо байден
нато
пентагон
сергей лавров
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Суммарный объем военной помощи США Украине за время нахождения Джо Байдена на посту президента США превысил 43,7 миллиарда долларов, говорится в опубликованной в понедельник отчетности американского минобороны. "Соединенные Штаты взяли на себя обязательства на более чем 43,7 миллиарда долларов помощи в безопасности для Украины с начала администрации Байдена", - указано в документе. При этом с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года совокупный объем военной помощи превысил 43 миллиарда долларов. Указанная сумма включает в себя новый пакет помощи Киеву на 200 миллионов долларов, о котором ранее в понедельник сообщил Пентагон. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы разных типов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230814/pozhary-1890062096.html
https://ria.ru/20230811/bayden-1889604178.html
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в мире, украина, джо байден, нато, пентагон, сергей лавров, россия, сша
В мире, Украина, Джо Байден, НАТО, Пентагон, Сергей Лавров, Россия, США
Пентагон назвал суммарный объем военной помощи США Украине при Байдене

Пентагон: при Байдене США выделили Украине более 43,7 миллиарда долларов

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Суммарный объем военной помощи США Украине за время нахождения Джо Байдена на посту президента США превысил 43,7 миллиарда долларов, говорится в опубликованной в понедельник отчетности американского минобороны.
«
"Соединенные Штаты взяли на себя обязательства на более чем 43,7 миллиарда долларов помощи в безопасности для Украины с начала администрации Байдена", - указано в документе.
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При этом с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года совокупный объем военной помощи превысил 43 миллиарда долларов.
Указанная сумма включает в себя новый пакет помощи Киеву на 200 миллионов долларов, о котором ранее в понедельник сообщил Пентагон. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы разных типов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаДжо БайденНАТОПентагонСергей ЛавровРоссияСША
 
 
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