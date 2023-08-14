https://ria.ru/20230814/pomosch-1890049142.html

Роспотребнадзор поможет пассажирам задержанных рейсов Red Wings

Роспотребнадзор поможет пассажирам задержанных рейсов Red Wings - РИА Новости, 14.08.2023

Роспотребнадзор поможет пассажирам задержанных рейсов Red Wings

Роспотребнадзор окажет содействие пассажирам, пострадавшим из-за задержки рейсов авиакомпании Red Wings, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T19:14

2023-08-14T19:14

2023-08-14T19:28

туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

анталья (провинция)

екатеринбург

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор окажет содействие пассажирам, пострадавшим из-за задержки рейсов авиакомпании Red Wings, сообщила пресс-служба ведомства.Речь идет о задержке рейсов Red Wings между Антальей и Екатеринбургом с 12 августа. Росавиация сообщала, что это связано с технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика и авиакомпания принимает меры для урегулирования ситуации и приведения расписания полетов в соответствии с заявленным. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово", рейс Red Wings в турецкую Анталью вылетел из Екатеринбурга вечером в понедельник после 37-часовой задержки."В связи с задержками ряда рейсов авиакомпании Red Wings сотрудники Роспотребнадзора готовы оказать всестороннее содействие авиапассажирам, чьи права не будут урегулированы в полном объеме по соглашению с авиаперевозчиком в досудебном порядке",- говорится в сообщении.При задержке рейса пассажир имеет право на отказ от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным", уточнили в пресс-службе.Также пассажир имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, отметили в ведомстве. Кроме того, законом зафиксировано право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения.

https://ria.ru/20230814/rosaviatsiya-1889922234.html

https://ria.ru/20230523/aeroport-1873616983.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анталья (провинция), екатеринбург