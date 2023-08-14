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Роспотребнадзор поможет пассажирам задержанных рейсов Red Wings - РИА Новости, 14.08.2023
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Туризм
 
19:14 14.08.2023 (обновлено: 19:28 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/pomosch-1890049142.html
Роспотребнадзор поможет пассажирам задержанных рейсов Red Wings
Роспотребнадзор поможет пассажирам задержанных рейсов Red Wings - РИА Новости, 14.08.2023
Роспотребнадзор поможет пассажирам задержанных рейсов Red Wings
Роспотребнадзор окажет содействие пассажирам, пострадавшим из-за задержки рейсов авиакомпании Red Wings, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T19:14
2023-08-14T19:28
туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
анталья (провинция)
екатеринбург
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор окажет содействие пассажирам, пострадавшим из-за задержки рейсов авиакомпании Red Wings, сообщила пресс-служба ведомства.Речь идет о задержке рейсов Red Wings между Антальей и Екатеринбургом с 12 августа. Росавиация сообщала, что это связано с технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика и авиакомпания принимает меры для урегулирования ситуации и приведения расписания полетов в соответствии с заявленным. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово", рейс Red Wings в турецкую Анталью вылетел из Екатеринбурга вечером в понедельник после 37-часовой задержки."В связи с задержками ряда рейсов авиакомпании Red Wings сотрудники Роспотребнадзора готовы оказать всестороннее содействие авиапассажирам, чьи права не будут урегулированы в полном объеме по соглашению с авиаперевозчиком в досудебном порядке",- говорится в сообщении.При задержке рейса пассажир имеет право на отказ от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным", уточнили в пресс-службе.Также пассажир имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, отметили в ведомстве. Кроме того, законом зафиксировано право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения.
https://ria.ru/20230814/rosaviatsiya-1889922234.html
https://ria.ru/20230523/aeroport-1873616983.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анталья (провинция), екатеринбург
Туризм, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новости - Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Анталья (провинция), Екатеринбург
Роспотребнадзор поможет пассажирам задержанных рейсов Red Wings

Роспотребнадзор поможет пострадавшим из-за задержки рейсов Red Wings пассажирам

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор окажет содействие пассажирам, пострадавшим из-за задержки рейсов авиакомпании Red Wings, сообщила пресс-служба ведомства.
Речь идет о задержке рейсов Red Wings между Антальей и Екатеринбургом с 12 августа. Росавиация сообщала, что это связано с технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика и авиакомпания принимает меры для урегулирования ситуации и приведения расписания полетов в соответствии с заявленным. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово", рейс Red Wings в турецкую Анталью вылетел из Екатеринбурга вечером в понедельник после 37-часовой задержки.
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"В связи с задержками ряда рейсов авиакомпании Red Wings сотрудники Роспотребнадзора готовы оказать всестороннее содействие авиапассажирам, чьи права не будут урегулированы в полном объеме по соглашению с авиаперевозчиком в досудебном порядке",- говорится в сообщении.
При задержке рейса пассажир имеет право на отказ от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным", уточнили в пресс-службе.
Также пассажир имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, отметили в ведомстве. Кроме того, законом зафиксировано право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения.
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ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новости - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Анталья (провинция)Екатеринбург
 
 
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