https://ria.ru/20230814/pomosch-1890024433.html
США выделили дополнительную военную помощь Украине
США выделили дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 14.08.2023
США выделили дополнительную военную помощь Украине
США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:27
2023-08-14T17:27
2023-08-14T18:52
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ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Украинским войскам будут переданы боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и оборудование для разминирования.Вооружения и боеприпасы передаются из наличия у Пентагона.
https://ria.ru/20230814/tanki-1889985873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, государственный департамент сша
В мире, США, Украина, Государственный департамент США
США выделили дополнительную военную помощь Украине
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $200 млн