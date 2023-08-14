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США выделили дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 14.08.2023
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17:27 14.08.2023 (обновлено: 18:52 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/pomosch-1890024433.html
США выделили дополнительную военную помощь Украине
США выделили дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 14.08.2023
США выделили дополнительную военную помощь Украине
США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:27
2023-08-14T18:52
в мире
сша
украина
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Украинским войскам будут переданы боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и оборудование для разминирования.Вооружения и боеприпасы передаются из наличия у Пентагона.
https://ria.ru/20230814/tanki-1889985873.html
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в мире, сша, украина, государственный департамент сша
В мире, США, Украина, Государственный департамент США
США выделили дополнительную военную помощь Украине

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $200 млн

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Украинским войскам будут переданы боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и оборудование для разминирования.
Вооружения и боеприпасы передаются из наличия у Пентагона.
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