https://ria.ru/20230814/pomosch-1890024433.html

США выделили дополнительную военную помощь Украине

США выделили дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 14.08.2023

США выделили дополнительную военную помощь Украине

США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:27

2023-08-14T17:27

2023-08-14T18:52

в мире

сша

украина

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Украинским войскам будут переданы боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и оборудование для разминирования.Вооружения и боеприпасы передаются из наличия у Пентагона.

https://ria.ru/20230814/tanki-1889985873.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, государственный департамент сша