https://ria.ru/20230814/polsha-1889869801.html

Поляки разбежались с пляжей при виде России

Поляки разбежались с пляжей при виде России - РИА Новости, 14.08.2023

Поляки разбежались с пляжей при виде России

Некоторые поляки опасаются приезжать на отдых на Балтийскую косу из-за близости границы с Россией, говорится в статье польского портала Onet. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T04:57

2023-08-14T04:57

2023-08-14T15:49

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Некоторые поляки опасаются приезжать на отдых на Балтийскую косу из-за близости границы с Россией, говорится в статье польского портала Onet.Как отмечает автор, конфликт на Украине заставил жителей Польши изменить предпочтения, в том числе курортные, в этой связи он решил посетить "последний (польский. — Прим. ред.) поселок на Балтийском море" — местечко Пяски на Балтийской косе. "Преодолев все трудности, я добираюсь до пляжа в Пясках. Сейчас 13:00 и прекрасное августовское солнце. Однако на пляже пустота", — пишет журналист.По его словам, часть туристов смутила близость к России. Женщина по имени Юстина, каждый год приезжающая на Балтику, рассказала, что планировала приехать в Пяски. "Я уже начала просматривать предложения квартир, но вдруг поняла, что населенный пункт расположен прямо на границе с Россией. Это вызвало у меня беспокойство, я просто боялась за безопасность, поэтому в итоге уехала в другое место", — сообщила она.При этом одна из девушек, которую журналист застал на пляже, заявила, что не побоялась приехать в это место. "Нет, я не боюсь России. Если Путин хочет что-то сделать, он это сделает. Я не могу на это повлиять", — разоткровенничалась она.Опрошенные автором местные арендодатели пожаловались на падение выручки из-за ненастной погоды, которая отпугивает туристов. При этом некоторые хозяева связали снижение интереса отдыхающих с высокими ценами и ростом инфляции.Балтийская (Вислинская) коса — узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы — 65 километров, 35 из них принадлежат России. В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области она отделена от материка судоходным проливом.

https://ria.ru/20230809/polyaki-1888968947.html

https://ria.ru/20230527/turisty-1874481274.html

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