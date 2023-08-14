https://ria.ru/20230814/polsha-1889869801.html
Поляки разбежались с пляжей при виде России
Поляки разбежались с пляжей при виде России - РИА Новости, 14.08.2023
Поляки разбежались с пляжей при виде России
Некоторые поляки опасаются приезжать на отдых на Балтийскую косу из-за близости границы с Россией, говорится в статье польского портала Onet. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T04:57
2023-08-14T04:57
2023-08-14T15:49
в мире
россия
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804240659_0:255:3143:2023_1920x0_80_0_0_f67501dbf9a694ef4a780ecb0b54eda2.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Некоторые поляки опасаются приезжать на отдых на Балтийскую косу из-за близости границы с Россией, говорится в статье польского портала Onet.Как отмечает автор, конфликт на Украине заставил жителей Польши изменить предпочтения, в том числе курортные, в этой связи он решил посетить "последний (польский. — Прим. ред.) поселок на Балтийском море" — местечко Пяски на Балтийской косе. "Преодолев все трудности, я добираюсь до пляжа в Пясках. Сейчас 13:00 и прекрасное августовское солнце. Однако на пляже пустота", — пишет журналист.По его словам, часть туристов смутила близость к России. Женщина по имени Юстина, каждый год приезжающая на Балтику, рассказала, что планировала приехать в Пяски. "Я уже начала просматривать предложения квартир, но вдруг поняла, что населенный пункт расположен прямо на границе с Россией. Это вызвало у меня беспокойство, я просто боялась за безопасность, поэтому в итоге уехала в другое место", — сообщила она.При этом одна из девушек, которую журналист застал на пляже, заявила, что не побоялась приехать в это место. "Нет, я не боюсь России. Если Путин хочет что-то сделать, он это сделает. Я не могу на это повлиять", — разоткровенничалась она.Опрошенные автором местные арендодатели пожаловались на падение выручки из-за ненастной погоды, которая отпугивает туристов. При этом некоторые хозяева связали снижение интереса отдыхающих с высокими ценами и ростом инфляции.Балтийская (Вислинская) коса — узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы — 65 километров, 35 из них принадлежат России. В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области она отделена от материка судоходным проливом.
https://ria.ru/20230809/polyaki-1888968947.html
https://ria.ru/20230527/turisty-1874481274.html
россия
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804240659_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_f3b422551a5f88662dd119aafdbda3cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, украина
В мире, Россия, Польша, Украина
Поляки разбежались с пляжей при виде России
Onet: поляки опасаются отдыхать на Балтийской косе из-за ее близости к России
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Некоторые поляки опасаются приезжать на отдых на Балтийскую косу из-за близости границы с Россией, говорится в статье польского портала Onet
.
Как отмечает автор, конфликт на Украине
заставил жителей Польши
изменить предпочтения, в том числе курортные, в этой связи он решил посетить "последний (польский. — Прим. ред.) поселок на Балтийском море" — местечко Пяски на Балтийской косе. "Преодолев все трудности, я добираюсь до пляжа в Пясках. Сейчас 13:00 и прекрасное августовское солнце. Однако на пляже пустота", — пишет журналист.
Поляки оказались в шоке, неожиданно попав в "маленькую Россию"
По его словам, часть туристов смутила близость к России. Женщина по имени Юстина, каждый год приезжающая на Балтику, рассказала, что планировала приехать в Пяски. "Я уже начала просматривать предложения квартир, но вдруг поняла, что населенный пункт расположен прямо на границе с Россией. Это вызвало у меня беспокойство, я просто боялась за безопасность, поэтому в итоге уехала в другое место", — сообщила она.
При этом одна из девушек, которую журналист застал на пляже, заявила, что не побоялась приехать в это место. "Нет, я не боюсь России. Если Путин хочет что-то сделать, он это сделает. Я не могу на это повлиять", — разоткровенничалась она.
Опрошенные автором местные арендодатели пожаловались на падение выручки из-за ненастной погоды, которая отпугивает туристов. При этом некоторые хозяева связали снижение интереса отдыхающих с высокими ценами и ростом инфляции.
Балтийская (Вислинская) коса — узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы — 65 километров, 35 из них принадлежат России. В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области
она отделена от материка судоходным проливом.
В Польше разозлились из-за путешествующих по миру россиян