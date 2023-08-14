Рейтинг@Mail.ru
Поляки разбежались с пляжей при виде России - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:57 14.08.2023 (обновлено: 15:49 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/polsha-1889869801.html
Поляки разбежались с пляжей при виде России
Поляки разбежались с пляжей при виде России - РИА Новости, 14.08.2023
Поляки разбежались с пляжей при виде России
Некоторые поляки опасаются приезжать на отдых на Балтийскую косу из-за близости границы с Россией, говорится в статье польского портала Onet. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T04:57
2023-08-14T15:49
в мире
россия
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804240659_0:255:3143:2023_1920x0_80_0_0_f67501dbf9a694ef4a780ecb0b54eda2.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Некоторые поляки опасаются приезжать на отдых на Балтийскую косу из-за близости границы с Россией, говорится в статье польского портала Onet.Как отмечает автор, конфликт на Украине заставил жителей Польши изменить предпочтения, в том числе курортные, в этой связи он решил посетить "последний (польский. — Прим. ред.) поселок на Балтийском море" — местечко Пяски на Балтийской косе. "Преодолев все трудности, я добираюсь до пляжа в Пясках. Сейчас 13:00 и прекрасное августовское солнце. Однако на пляже пустота", — пишет журналист.По его словам, часть туристов смутила близость к России. Женщина по имени Юстина, каждый год приезжающая на Балтику, рассказала, что планировала приехать в Пяски. "Я уже начала просматривать предложения квартир, но вдруг поняла, что населенный пункт расположен прямо на границе с Россией. Это вызвало у меня беспокойство, я просто боялась за безопасность, поэтому в итоге уехала в другое место", — сообщила она.При этом одна из девушек, которую журналист застал на пляже, заявила, что не побоялась приехать в это место. "Нет, я не боюсь России. Если Путин хочет что-то сделать, он это сделает. Я не могу на это повлиять", — разоткровенничалась она.Опрошенные автором местные арендодатели пожаловались на падение выручки из-за ненастной погоды, которая отпугивает туристов. При этом некоторые хозяева связали снижение интереса отдыхающих с высокими ценами и ростом инфляции.Балтийская (Вислинская) коса — узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы — 65 километров, 35 из них принадлежат России. В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области она отделена от материка судоходным проливом.
https://ria.ru/20230809/polyaki-1888968947.html
https://ria.ru/20230527/turisty-1874481274.html
россия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804240659_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_f3b422551a5f88662dd119aafdbda3cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, украина
В мире, Россия, Польша, Украина
Поляки разбежались с пляжей при виде России

Onet: поляки опасаются отдыхать на Балтийской косе из-за ее близости к России

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкВид на Балтийскую косу в Балтийске
Вид на Балтийскую косу в Балтийске - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Вид на Балтийскую косу в Балтийске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Некоторые поляки опасаются приезжать на отдых на Балтийскую косу из-за близости границы с Россией, говорится в статье польского портала Onet.
Как отмечает автор, конфликт на Украине заставил жителей Польши изменить предпочтения, в том числе курортные, в этой связи он решил посетить "последний (польский. — Прим. ред.) поселок на Балтийском море" — местечко Пяски на Балтийской косе. "Преодолев все трудности, я добираюсь до пляжа в Пясках. Сейчас 13:00 и прекрасное августовское солнце. Однако на пляже пустота", — пишет журналист.
Отдых на острове Ко Самет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Поляки оказались в шоке, неожиданно попав в "маленькую Россию"
9 августа, 03:38
По его словам, часть туристов смутила близость к России. Женщина по имени Юстина, каждый год приезжающая на Балтику, рассказала, что планировала приехать в Пяски. "Я уже начала просматривать предложения квартир, но вдруг поняла, что населенный пункт расположен прямо на границе с Россией. Это вызвало у меня беспокойство, я просто боялась за безопасность, поэтому в итоге уехала в другое место", — сообщила она.
При этом одна из девушек, которую журналист застал на пляже, заявила, что не побоялась приехать в это место. "Нет, я не боюсь России. Если Путин хочет что-то сделать, он это сделает. Я не могу на это повлиять", — разоткровенничалась она.
Опрошенные автором местные арендодатели пожаловались на падение выручки из-за ненастной погоды, которая отпугивает туристов. При этом некоторые хозяева связали снижение интереса отдыхающих с высокими ценами и ростом инфляции.
Балтийская (Вислинская) коса — узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы — 65 километров, 35 из них принадлежат России. В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области она отделена от материка судоходным проливом.
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
В Польше разозлились из-за путешествующих по миру россиян
27 мая, 02:01
 
В миреРоссияПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала