https://ria.ru/20230814/polsha-1889285520.html

Польша назвала главного врага. И это не Россия

Польша назвала главного врага. И это не Россия - РИА Новости, 14.08.2023

Польша назвала главного врага. И это не Россия

В западном лагере раскол. Польша заподозрила союзников в стремлении сменить власть в стране — якобы из-за того, что политика Варшавы мешает планам США, Германии РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T08:00

2023-08-14T08:00

2023-08-14T08:04

в мире

польша

варшава

сша

дональд туск

евросоюз

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В западном лагере раскол. Польша заподозрила союзников в стремлении сменить власть в стране — якобы из-за того, что политика Варшавы мешает планам США, Германии и Украины. И эти опасения небезосновательны.Украинское обострение"Появляется все больше сигналов о том, что в ближайшие недели будут попытки заблокировать стратегические инвестиции Польши", — написал в соцсети X (бывший Twitter) заместитель главы МИД республики Павел Яблоньский. По мнению дипломата, за этим стоит Берлин: "Германия сделает все, <…> чтобы сменить правительство, которое осуществляет эти инвестиции, их мотивация — устранить конкуренцию".Вслед за Яблоньским опасения озвучил польский политолог, профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский. Кроме того, он указал на продолжающийся кризис в отношениях между Варшавой и Киевом: "Начиная с 19 мая мы имеем дело с серией дипломатических инцидентов. Они вызывают удивление и разочарование в Польше".Речь прежде всего о случае, когда пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина в интервью согласился с тем, что "президент Зеленский должен извиниться" за Волынскую резню. Украинский посол в Варшаве отреагировал резко. Спикера внешнеполитического ведомства во избежание дальнейшего скандала отправили в отпуск. Но проблемы не закончились. В июне польские СМИ распространили заявление главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича с угрозой отказать в разрешении на эксгумацию жертв Волынской резни, пока Польша не решит вопрос о восстановлении мемориальной доски, посвященной УПА*. Затем последовали споры из-за зерновых поставок и, наконец, недавние взаимные обвинения по поводу недостаточной признательности Киева за помощь от Запада."Эмоциональное проявление (Польшей. — Прим. ред.) тотальной преданности Украине не вызывает там соответствующего отклика, — писало в связи с этим издание Myśl Polska. — А лишь побуждает Киев к предъявлению Варшаве требований".Ставка ЗападаПрофессор Журавский отмечает, что "международный контекст дипломатических инцидентов в польско-украинских отношениях имеет и западное измерение". Как и Яблоньский, он считает, что Германия хочет сменить власть в Польше, поскольку надеется "оставить открытой возможность соглашения с Россией за счет Центральной Европы". И в Берлине, и в Вашингтоне, подчеркивает политолог, симпатии на стороне польской оппозиции — так называемой Гражданской коалиции (ГК). И именно на нее ставит Запад на будущих парламентских выборах в октябре.Сейчас власть в руках консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС). Ее популярность с 2020-го колеблется, но в целом падает. У ГК ситуация противоположная. По некоторым опросам, разрыв составляет до двух процентов, за каждую из партий готова проголосовать примерно треть населения."Американцы наивно считают нынешнее правительство препятствием на пути к гармоничному взаимодействию с США, Германией и Польшей. <…> Байден и демократы полагают, что новые польские власти будут сотрудничать с Германией, обеспечат мир со стороны России и солидарность между ЕС и США на китайском направлении", — говорит Журавский. Однако, по его мнению, этот расчет неверен. Политолог напоминает, что именно Польша в период росийско-американской "перезагрузки" предупреждала об опасности сближения. И в этот раз Варшава окажется права, заключает он.Давние проблемыАлармистские заявления с польской стороны о грядущей смене власти вполне укладываются в логику предвыборной борьбы. ПиС ощущает не только утрату популярности среди населения, но и нарастающее недовольство партнеров. Большинство претензий связано с тем, что действия Варшавы противоречат "общеевропейским ценностям". Например, в 2020-м приняли закон, запрещающий аборты, что вызвало критику со стороны Евросоюза. Годом ранее в стране прошла судебная реформа, которая стала камнем преткновения между Варшавой и Брюсселем на долгие годы. Не далее как в июне Европейский суд (высшая судебная инстанция ЕС) заявил, что польские законы подрывают верховенство права. Речь идет, в частности, о создании Варшавой дисциплинарной палаты для судей.Другой свежий повод для споров — майское решение польских властей о создании специального комитета, цель которого — расследование случаев "российского влияния" на внутриполитическую ситуацию в республике. Брюссель и Вашингтон выразили по этому поводу серьезную озабоченность. В США и ЕС считают, что Варшава сможет фактически беспрепятственно наказывать неугодных политиков, просто обвиняя их в связях с Москвой. Опасения не беспочвенны. Закон получил название "Лекс Туск" в честь Дональда Туска, который занимал пост премьер-министра с 2007 по 2014 год, а сейчас возглавляет "Гражданскую платформу" (ГП) — крупнейшую оппозиционную партию Польши, входящую в ГК.В случае со спецкомитетом дальше осуждений Вашингтон и Брюссель не пошли, но раньше на Польшу оказывали давление. В первую очередь речь идет о многочисленных денежных траншах на общеевропейском уровне — часть из них для Варшавы заморозили. Весной польские власти, казалось бы, нашли способ поживиться за счет ЕС. Точнее, одного его члена — Германии, от которой требуют репараций за Вторую мировую в размере 1,2 миллиарда евро. Берлин, однако, не спешит с выплатами, подчеркивая, что уже якобы за все рассчитался.В то же время и у Польши есть рычаги давления на партнеров. Во-первых, страна — лидер по приему беженцев с Украины. Хотя льготные программы для них и урезают, именно Варшава спасает другие европейские государства от переселенческого бума. Во-вторых, никуда не делась польская "мягкая сила". Значительная часть аналитиков в центрах США и Европы — поляки по происхождению. Именно они во многом формируют повестку, которая становится мейнстримом для всего коллективного Запада. И переломить этот тренд в одночасье будет непросто.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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в мире, польша, варшава, сша, дональд туск, евросоюз