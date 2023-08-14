https://ria.ru/20230814/podozrevaemye-1890069723.html

В Дагестане подозреваемые в разбое при задержании открыли огонь по полиции

В Дагестане подозреваемые в разбое при задержании открыли огонь по полиции - РИА Новости, 14.08.2023

В Дагестане подозреваемые в разбое при задержании открыли огонь по полиции

Подозреваемые в разбое и вымогательстве в Махачкале открыли стрельбу по сотрудникам полиции, пытаясь избежать задержания, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T21:17

2023-08-14T21:17

2023-08-14T21:17

происшествия

россия

избербаш

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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Подозреваемые в разбое и вымогательстве в Махачкале открыли стрельбу по сотрудникам полиции, пытаясь избежать задержания, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. Житель Махачкалы 10 августа обратился в полицию с сообщением, что трое неизвестных присвоили его автомобиль Ford Transit и за возвращение требуют 300 тысяч рублей. "В ходе оперативных мероприятий сотрудниками ОБОП УУР (отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска) МВД Дагестана была организована передача муляжа денег подозреваемым. Поняв, что "попались", участники преступной группы открыли огонь по полицейским, но были задержаны и доставлены в отдел", – говорится в сообщении. Руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева уточнила РИА Новости, что ни один из сотрудников полиции при стрельбе не пострадал. Во время допроса злоумышленники 24, 25, 26 лет, проживающие в дагестанском Избербаше и Краснодаре, рассказали, что вышли на потерпевшего через общего знакомого, у которого ранее смогли забрать 100 тысяч рублей и автомобиль LADA Granta. По этим фактам возбуждены уголовные дела о вымогательстве (ст. 163 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК РФ).

https://ria.ru/20230808/napadenie-1888815481.html

https://ria.ru/20230810/politseyskiy-1889236434.html

россия

избербаш

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происшествия, россия, избербаш, краснодар