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В ЛНР взяли в плен шестерых украинских десантников - РИА Новости, 14.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/plen-1890017206.html
В ЛНР взяли в плен шестерых украинских десантников
В ЛНР взяли в плен шестерых украинских десантников - РИА Новости, 14.08.2023
В ЛНР взяли в плен шестерых украинских десантников
Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск под Белогоровкой в Луганской Народной Республике взяли в плен шестерых десантников 81-й... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:01
2023-08-14T17:01
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
украина
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск под Белогоровкой в Луганской Народной Республике взяли в плен шестерых десантников 81-й аэромобильной бригады ВС Украины, сообщил в понедельник РИА Новости представитель корпуса. "Бойцы 2-го армейского корпуса взяли под Белогоровкой шесть пленных из 81-ой аэромобильной бригады ВСУ", - рассказал представитель корпуса. На видео, предоставленном РИА Новости, один из взятых в плен военнослужащих ВС Украины Роман Левко рассказал, что военнослужащих ВСУ отправили на штурм, но после артобстрела он решил сдаться в плен, так как из его группы все его сослуживцы погибли. В начале мая бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке. Бои за Белогоровку и в окрестностях продолжаются.
https://ria.ru/20230810/vsu-1889254207.html
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безопасность, вооруженные силы украины, украина, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР взяли в плен шестерых украинских десантников

Российские военные взяли в плен шестерых украинских десантников у Белогоровки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Украинский военнопленный . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск под Белогоровкой в Луганской Народной Республике взяли в плен шестерых десантников 81-й аэромобильной бригады ВС Украины, сообщил в понедельник РИА Новости представитель корпуса.
"Бойцы 2-го армейского корпуса взяли под Белогоровкой шесть пленных из 81-ой аэромобильной бригады ВСУ", - рассказал представитель корпуса.
На видео, предоставленном РИА Новости, один из взятых в плен военнослужащих ВС Украины Роман Левко рассказал, что военнослужащих ВСУ отправили на штурм, но после артобстрела он решил сдаться в плен, так как из его группы все его сослуживцы погибли.
В начале мая бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке. Бои за Белогоровку и в окрестностях продолжаются.
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Источник: трое украинских военных переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен
10 августа, 12:48
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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