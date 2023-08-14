https://ria.ru/20230814/plen-1890017206.html
В ЛНР взяли в плен шестерых украинских десантников
В ЛНР взяли в плен шестерых украинских десантников - РИА Новости, 14.08.2023
В ЛНР взяли в плен шестерых украинских десантников
Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск под Белогоровкой в Луганской Народной Республике взяли в плен шестерых десантников 81-й... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:01
2023-08-14T17:01
2023-08-14T17:01
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск под Белогоровкой в Луганской Народной Республике взяли в плен шестерых десантников 81-й аэромобильной бригады ВС Украины, сообщил в понедельник РИА Новости представитель корпуса. "Бойцы 2-го армейского корпуса взяли под Белогоровкой шесть пленных из 81-ой аэромобильной бригады ВСУ", - рассказал представитель корпуса. На видео, предоставленном РИА Новости, один из взятых в плен военнослужащих ВС Украины Роман Левко рассказал, что военнослужащих ВСУ отправили на штурм, но после артобстрела он решил сдаться в плен, так как из его группы все его сослуживцы погибли. В начале мая бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке. Бои за Белогоровку и в окрестностях продолжаются.
https://ria.ru/20230810/vsu-1889254207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, украина, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР взяли в плен шестерых украинских десантников
Российские военные взяли в плен шестерых украинских десантников у Белогоровки