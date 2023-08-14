https://ria.ru/20230814/plen-1890017206.html

В ЛНР взяли в плен шестерых украинских десантников

В ЛНР взяли в плен шестерых украинских десантников - РИА Новости, 14.08.2023

В ЛНР взяли в плен шестерых украинских десантников

Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск под Белогоровкой в Луганской Народной Республике взяли в плен шестерых десантников 81-й... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:01

2023-08-14T17:01

2023-08-14T17:01

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

украина

россия

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск под Белогоровкой в Луганской Народной Республике взяли в плен шестерых десантников 81-й аэромобильной бригады ВС Украины, сообщил в понедельник РИА Новости представитель корпуса. "Бойцы 2-го армейского корпуса взяли под Белогоровкой шесть пленных из 81-ой аэромобильной бригады ВСУ", - рассказал представитель корпуса. На видео, предоставленном РИА Новости, один из взятых в плен военнослужащих ВС Украины Роман Левко рассказал, что военнослужащих ВСУ отправили на штурм, но после артобстрела он решил сдаться в плен, так как из его группы все его сослуживцы погибли. В начале мая бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке. Бои за Белогоровку и в окрестностях продолжаются.

https://ria.ru/20230810/vsu-1889254207.html

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россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы украины, украина, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр