https://ria.ru/20230814/pereprava-1889892445.html

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме - РИА Новости, 14.08.2023

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T09:51

2023-08-14T09:51

2023-08-14T09:51

общество

республика крым

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма. "Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в приоритетном порядке переправляются организованные группы детей, затем рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Все прочие заказные автобусы - через альтернативный сухопутный путь, либо самостоятельно организовывают транспортировку своих пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус". При этом движение грузового транспорта с неприоритетными грузами осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты "Армянск" и "Перекоп", работа пункта "Джанкой" временно приостановлена. Легковые автомобили массой до 3 тонн едут через Крымский мост, либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой через новые регионы.

https://ria.ru/20230814/most-1889884829.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, республика крым, керченская паромная переправа