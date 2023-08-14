https://ria.ru/20230814/pereprava-1889892445.html
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме - РИА Новости, 14.08.2023
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:51
2023-08-14T09:51
2023-08-14T09:51
общество
республика крым
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма. "Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в приоритетном порядке переправляются организованные группы детей, затем рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Все прочие заказные автобусы - через альтернативный сухопутный путь, либо самостоятельно организовывают транспортировку своих пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус". При этом движение грузового транспорта с неприоритетными грузами осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты "Армянск" и "Перекоп", работа пункта "Джанкой" временно приостановлена. Легковые автомобили массой до 3 тонн едут через Крымский мост, либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой через новые регионы.
https://ria.ru/20230814/most-1889884829.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, керченская паромная переправа
Общество, Республика Крым, Керченская паромная переправа
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме
Керченская паромная переправа работает штатно, штормовых предупреждений нет