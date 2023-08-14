https://ria.ru/20230814/pakistan-1889884431.html
Путин поздравил президента Пакистана с Днем независимости
Путин поздравил президента Пакистана с Днем независимости - РИА Новости, 14.08.2023
Путин поздравил президента Пакистана с Днем независимости
Президент России Владимир Путин поздравил президента Пакистана Арифа Алви с национальным праздником Днем независимости, выразив уверенность в наращивании... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:07
2023-08-14T09:07
2023-08-14T09:20
пакистан
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россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Пакистана Арифа Алви с национальным праздником Днем независимости, выразив уверенность в наращивании российско-пакистанских связей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Президент, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Пакистана – Дня независимости ... Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать многоплановые российско-пакистанские связи на благо наших народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности", - говорится в телеграмме.Российский лидер отметил, что отношения между странами носят дружественный характер, динамично развивается двусторонний политический диалог. Кроме того, РФ и Пакистан активно взаимодействуют на антитеррористическом и афганском направлениях, а также в решении других актуальных вопросов международной повестки дня."Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Пакистана – мира и процветания", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230809/rospusk-1889176901.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, владимир путин, в мире, россия
Пакистан, Владимир Путин, В мире, Россия
Путин поздравил президента Пакистана с Днем независимости
Путин направил президенту Пакистана поздравление с Днем независимости