https://ria.ru/20230814/opolzen-1890024669.html
В Грузии число жертв оползня увеличилось до 25
В Грузии число жертв оползня увеличилось до 25 - РИА Новости, 14.08.2023
В Грузии число жертв оползня увеличилось до 25
Число жертв разрушительного оползня в курортном регионе Рача возросло до 25, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Грузии. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:28
2023-08-14T17:28
2023-08-14T19:21
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ТБИЛИСИ, 14 авг - РИА Новости. Число жертв разрушительного оползня в курортном регионе Рача возросло до 25, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Грузии. Оползневые массы накрыли поселок Шови в Раче 3 августа. Разрушены мосты, повреждены дороги, в зоне оползня оказались коттеджи. Эвакуацию более 200 граждан провели на вертолетах МВД. На месте работают более 400 спасателей и военные. Седьмого августа в Грузии был день траура. "Обнаружено тело еще одной жертвы, а также один фрагмент тела. Продолжаются поиски восьми пропавших", - сообщили в министерстве, отметив, что общее число жертв к настоящему моменту достигло 25 человек.
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в мире, грузия, в мире – радио sputnik
В мире, Грузия, В мире – Радио Sputnik
В Грузии число жертв оползня увеличилось до 25
В грузинском регионе Рача число жертв оползня увеличилось до 25