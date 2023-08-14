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В Грузии число жертв оползня увеличилось до 25 - РИА Новости, 14.08.2023
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17:28 14.08.2023 (обновлено: 19:21 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/opolzen-1890024669.html
В Грузии число жертв оползня увеличилось до 25
В Грузии число жертв оползня увеличилось до 25 - РИА Новости, 14.08.2023
В Грузии число жертв оползня увеличилось до 25
Число жертв разрушительного оползня в курортном регионе Рача возросло до 25, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Грузии. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:28
2023-08-14T19:21
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ТБИЛИСИ, 14 авг - РИА Новости. Число жертв разрушительного оползня в курортном регионе Рача возросло до 25, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Грузии. Оползневые массы накрыли поселок Шови в Раче 3 августа. Разрушены мосты, повреждены дороги, в зоне оползня оказались коттеджи. Эвакуацию более 200 граждан провели на вертолетах МВД. На месте работают более 400 спасателей и военные. Седьмого августа в Грузии был день траура. "Обнаружено тело еще одной жертвы, а также один фрагмент тела. Продолжаются поиски восьми пропавших", - сообщили в министерстве, отметив, что общее число жертв к настоящему моменту достигло 25 человек.
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В Грузии число жертв оползня увеличилось до 25

В грузинском регионе Рача число жертв оползня увеличилось до 25

© Фото : Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоисково-спасательные работы в регионе Рача, Грузия
Поисково-спасательные работы в регионе Рача, Грузия - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Ministry of Internal Affairs of Georgia
Поисково-спасательные работы в регионе Рача, Грузия
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 14 авг - РИА Новости. Число жертв разрушительного оползня в курортном регионе Рача возросло до 25, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Грузии.
Оползневые массы накрыли поселок Шови в Раче 3 августа. Разрушены мосты, повреждены дороги, в зоне оползня оказались коттеджи. Эвакуацию более 200 граждан провели на вертолетах МВД. На месте работают более 400 спасателей и военные. Седьмого августа в Грузии был день траура.
«
"Обнаружено тело еще одной жертвы, а также один фрагмент тела. Продолжаются поиски восьми пропавших", - сообщили в министерстве, отметив, что общее число жертв к настоящему моменту достигло 25 человек.
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