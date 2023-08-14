https://ria.ru/20230814/opolzen-1890024669.html

В Грузии число жертв оползня увеличилось до 25

В Грузии число жертв оползня увеличилось до 25 - РИА Новости, 14.08.2023

В Грузии число жертв оползня увеличилось до 25

Число жертв разрушительного оползня в курортном регионе Рача возросло до 25, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Грузии. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:28

2023-08-14T17:28

2023-08-14T19:21

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ТБИЛИСИ, 14 авг - РИА Новости. Число жертв разрушительного оползня в курортном регионе Рача возросло до 25, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Грузии. Оползневые массы накрыли поселок Шови в Раче 3 августа. Разрушены мосты, повреждены дороги, в зоне оползня оказались коттеджи. Эвакуацию более 200 граждан провели на вертолетах МВД. На месте работают более 400 спасателей и военные. Седьмого августа в Грузии был день траура. "Обнаружено тело еще одной жертвы, а также один фрагмент тела. Продолжаются поиски восьми пропавших", - сообщили в министерстве, отметив, что общее число жертв к настоящему моменту достигло 25 человек.

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