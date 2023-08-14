https://ria.ru/20230814/okroshka-1889868592.html

Окрошка на кефире за десять лет подорожала вдвое

Окрошка на кефире за десять лет подорожала вдвое - РИА Новости, 14.08.2023

Окрошка на кефире за десять лет подорожала вдвое

Стоимость ингредиентов для окрошки на кефире в России выросла в 2,15 раза за десять лет - до 220,42 рубля в июле, следует из расчетов РИА Новости на основе... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T03:47

2023-08-14T03:47

2023-08-14T03:51

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Стоимость ингредиентов для окрошки на кефире в России выросла в 2,15 раза за десять лет - до 220,42 рубля в июле, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Для приготовления около четырех порций окрошки потребуется 800 граммов кефира, две картофелины, 200 граммов вареной колбасы, два куриных яйца, 200 граммов свежих огурцов и 25 граммов соли. Если в июле 2013 года эти продукты обошлись бы россиянину в 102,66 рубля, то в июле текущего года их стоимость выросла уже до 220,42 рубля. Самым подорожавшим ингредиентом для окрошки за 10 лет стала колбаса - цены выросли в 2,28 раза. Кефир (или кисломолочные продукты) подорожал в 2,2 раза, а куриные яйца - в 2,1 раза. Следом идут огурцы (в 1,91 раза), соль (в 1,64 раза) и картофель (в 1,4 раза). По данным Росстата, в июле 2023 года килограмм кисломолочных продуктов стоил 99,56 рубля, картошки - 46,32 рубля, вареной колбасы - 484,11 рубля, огурцов - 94,73 рубля, поваренной соли - 18,12 рубля, а десяток яиц - 78,49 рубля.

https://ria.ru/20230620/kofe-1879262671.html

https://ria.ru/20230806/ekonomika-1888142869.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)