https://ria.ru/20230814/okroshka-1889868592.html
Окрошка на кефире за десять лет подорожала вдвое
Окрошка на кефире за десять лет подорожала вдвое - РИА Новости, 14.08.2023
Окрошка на кефире за десять лет подорожала вдвое
Стоимость ингредиентов для окрошки на кефире в России выросла в 2,15 раза за десять лет - до 220,42 рубля в июле, следует из расчетов РИА Новости на основе... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T03:47
2023-08-14T03:47
2023-08-14T03:51
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572819024_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_53f974832c39e29014f282f2af2502de.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Стоимость ингредиентов для окрошки на кефире в России выросла в 2,15 раза за десять лет - до 220,42 рубля в июле, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Для приготовления около четырех порций окрошки потребуется 800 граммов кефира, две картофелины, 200 граммов вареной колбасы, два куриных яйца, 200 граммов свежих огурцов и 25 граммов соли. Если в июле 2013 года эти продукты обошлись бы россиянину в 102,66 рубля, то в июле текущего года их стоимость выросла уже до 220,42 рубля. Самым подорожавшим ингредиентом для окрошки за 10 лет стала колбаса - цены выросли в 2,28 раза. Кефир (или кисломолочные продукты) подорожал в 2,2 раза, а куриные яйца - в 2,1 раза. Следом идут огурцы (в 1,91 раза), соль (в 1,64 раза) и картофель (в 1,4 раза). По данным Росстата, в июле 2023 года килограмм кисломолочных продуктов стоил 99,56 рубля, картошки - 46,32 рубля, вареной колбасы - 484,11 рубля, огурцов - 94,73 рубля, поваренной соли - 18,12 рубля, а десяток яиц - 78,49 рубля.
https://ria.ru/20230620/kofe-1879262671.html
https://ria.ru/20230806/ekonomika-1888142869.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572819024_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_f81821dbd0ec07973fcd6605766c38c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Окрошка на кефире за десять лет подорожала вдвое
Ингредиенты для окрошки на кефире за десять лет подорожали вдвое до 220,42 рубля
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Стоимость ингредиентов для окрошки на кефире в России выросла в 2,15 раза за десять лет - до 220,42 рубля в июле, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Для приготовления около четырех порций окрошки потребуется 800 граммов кефира, две картофелины, 200 граммов вареной колбасы, два куриных яйца, 200 граммов свежих огурцов и 25 граммов соли.
Эксперт предположил, на сколько подорожает чашка кофе в России к осени
Если в июле 2013 года эти продукты обошлись бы россиянину в 102,66 рубля, то в июле текущего года их стоимость выросла уже до 220,42 рубля.
Самым подорожавшим ингредиентом для окрошки за 10 лет стала колбаса - цены выросли в 2,28 раза. Кефир (или кисломолочные продукты) подорожал в 2,2 раза, а куриные яйца - в 2,1 раза. Следом идут огурцы (в 1,91 раза), соль (в 1,64 раза) и картофель (в 1,4 раза).
По данным Росстата, в июле 2023 года килограмм кисломолочных продуктов стоил 99,56 рубля, картошки - 46,32 рубля, вареной колбасы - 484,11 рубля, огурцов - 94,73 рубля, поваренной соли - 18,12 рубля, а десяток яиц - 78,49 рубля.
По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут масштабные изменения