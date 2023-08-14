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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:22 14.08.2023 (обновлено: 02:26 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/odessa-1889863267.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 14.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе, в регионе объявлена воздушная тревога, передает украинское издание "Суспильне" ("Общественное"). РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T01:22
2023-08-14T02:26
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, в регионе объявлена воздушная тревога, передает украинское издание "Суспильне" ("Общественное").&quot;В Одессе раздались звуки взрывов&quot;, - говорится в сообщении.Позднее стало известно о новых взрывах. Всего, по данным издания, примерно с 01:29 по 02:17 поступило не менее пяти подобных сообщений.В Одесской области, а также в Киеве, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях и в подконтрольной Украине части Запорожья объявлена воздушная тревога.Российские войска начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября прошлого года. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Владимир Путин подчеркивал, что киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа такие преступления просто невозможно.
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в мире, одесса, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе раздались взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу

© ГУ ДСНС України в Одеській областіОдесса
Одесса
© ГУ ДСНС України в Одеській області
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, в регионе объявлена воздушная тревога, передает украинское издание "Суспильне" ("Общественное").
«

"В Одессе раздались звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Позднее стало известно о новых взрывах. Всего, по данным издания, примерно с 01:29 по 02:17 поступило не менее пяти подобных сообщений.
В Одесской области, а также в Киеве, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях и в подконтрольной Украине части Запорожья объявлена воздушная тревога.
Российские войска начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября прошлого года. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Владимир Путин подчеркивал, что киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа такие преступления просто невозможно.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
01:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаВооруженные силы РФ
 
 
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