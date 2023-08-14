https://ria.ru/20230814/odessa-1889863267.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 14.08.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе, в регионе объявлена воздушная тревога, передает украинское издание "Суспильне" ("Общественное"). РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T01:22

2023-08-14T01:22

2023-08-14T02:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, в регионе объявлена воздушная тревога, передает украинское издание "Суспильне" ("Общественное")."В Одессе раздались звуки взрывов", - говорится в сообщении.Позднее стало известно о новых взрывах. Всего, по данным издания, примерно с 01:29 по 02:17 поступило не менее пяти подобных сообщений.В Одесской области, а также в Киеве, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях и в подконтрольной Украине части Запорожья объявлена воздушная тревога.Российские войска начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября прошлого года. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Владимир Путин подчеркивал, что киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа такие преступления просто невозможно.

https://ria.ru/20230814/trevoga-1889863142.html

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в мире, одесса, вооруженные силы рф