https://ria.ru/20230814/obstrel-1890037765.html

Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 14.08.2023

Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Киевскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T18:16

2023-08-14T18:16

2023-08-14T18:16

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05d44204dd7028b18f5e63fcea0bab97.jpg

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Киевскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 17.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато