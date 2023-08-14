Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили пять кассетных снарядов по Донецку
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Киевскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 17.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.