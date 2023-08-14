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Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:16 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/obstrel-1890037765.html
Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 14.08.2023
Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Киевскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:16
2023-08-14T18:16
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Киевскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 17.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили пять кассетных снарядов по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Киевскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 17.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
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Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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