https://ria.ru/20230814/obstrel-1890032998.html

При обстреле Донецка и села Кременец пострадали три человека

При обстреле Донецка и села Кременец пострадали три человека - РИА Новости, 14.08.2023

При обстреле Донецка и села Кременец пострадали три человека

Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела села Кременец и Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале мэр... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:55

2023-08-14T17:55

2023-08-14T17:55

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

алексей кулемзин (донецк)

донецк

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела села Кременец и Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате варварских обстрелов фашистами территории нашего города снова страдают мирные жители. В селе Кременец по улице Октябрьской ранена женщина 1963 года рождения и мужчина 1959 года рождения. В Куйбышевском районе получил ранение во дворе дома по улице Руставели мужчина 1944 года рождения", - написал мэр. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 13 обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные боеприпасы 155 миллиметров из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.

https://ria.ru/20230814/obstrel-1889860963.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк), донецк