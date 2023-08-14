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При обстреле Донецка и села Кременец пострадали три человека - РИА Новости, 14.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/obstrel-1890032998.html
При обстреле Донецка и села Кременец пострадали три человека
При обстреле Донецка и села Кременец пострадали три человека - РИА Новости, 14.08.2023
При обстреле Донецка и села Кременец пострадали три человека
Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела села Кременец и Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале мэр... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:55
2023-08-14T17:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела села Кременец и Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате варварских обстрелов фашистами территории нашего города снова страдают мирные жители. В селе Кременец по улице Октябрьской ранена женщина 1963 года рождения и мужчина 1959 года рождения. В Куйбышевском районе получил ранение во дворе дома по улице Руставели мужчина 1944 года рождения", - написал мэр. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 13 обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные боеприпасы 155 миллиметров из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
https://ria.ru/20230814/obstrel-1889860963.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк), донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк
При обстреле Донецка и села Кременец пострадали три человека

Кулемзин: при обстреле Донецка и села Кременец ранены три мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела села Кременец и Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате варварских обстрелов фашистами территории нашего города снова страдают мирные жители. В селе Кременец по улице Октябрьской ранена женщина 1963 года рождения и мужчина 1959 года рождения. В Куйбышевском районе получил ранение во дворе дома по улице Руставели мужчина 1944 года рождения", - написал мэр.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 13 обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные боеприпасы 155 миллиметров из "натовской" артиллерии.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк
 
 
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