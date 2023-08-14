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Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку и Алешки - РИА Новости, 14.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/obstrel-1889920006.html
Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку и Алешки
Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку и Алешки - РИА Новости, 14.08.2023
Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку и Алешки
Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по Новой Каховке, Каховке, Казачьим Лагерям и Алешкам в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:48
2023-08-14T11:48
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по Новой Каховке, Каховке, Казачьим Лагерям и Алешкам в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алешки, Казачьи Лагеря, выпустив по ним в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он. Всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра со стороны украинских войск прилетело более 90 снарядов.
https://ria.ru/20230814/ssha-1889917057.html
каховка
херсонская область
новая каховка
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каховка, херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку и Алешки

Украинские войска ночью обстреляли из артиллерии Новую Каховку и Алешки

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по Новой Каховке, Каховке, Казачьим Лагерям и Алешкам в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алешки, Казачьи Лагеря, выпустив по ним в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
Всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра со стороны украинских войск прилетело более 90 снарядов.
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Специальная военная операция на УкраинеКаховкаХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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