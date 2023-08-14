https://ria.ru/20230814/obstrel-1889920006.html
Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку и Алешки
Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку и Алешки - РИА Новости, 14.08.2023
Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку и Алешки
Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по Новой Каховке, Каховке, Казачьим Лагерям и Алешкам в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:48
2023-08-14T11:48
2023-08-14T11:48
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
новая каховка
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по Новой Каховке, Каховке, Казачьим Лагерям и Алешкам в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алешки, Казачьи Лагеря, выпустив по ним в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он. Всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра со стороны украинских войск прилетело более 90 снарядов.
https://ria.ru/20230814/ssha-1889917057.html
каховка
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каховка, херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку и Алешки
Украинские войска ночью обстреляли из артиллерии Новую Каховку и Алешки