https://ria.ru/20230814/obstrel-1889920006.html

Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку и Алешки

Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку и Алешки - РИА Новости, 14.08.2023

Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку и Алешки

Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по Новой Каховке, Каховке, Казачьим Лагерям и Алешкам в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:48

2023-08-14T11:48

2023-08-14T11:48

специальная военная операция на украине

каховка

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по Новой Каховке, Каховке, Казачьим Лагерям и Алешкам в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алешки, Казачьи Лагеря, выпустив по ним в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он. Всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра со стороны украинских войск прилетело более 90 снарядов.

https://ria.ru/20230814/ssha-1889917057.html

каховка

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

каховка, херсонская область , новая каховка, происшествия