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Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.08.2023
Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 254 различных боеприпаса, сообщило представительство... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T00:36
2023-08-14T00:36
2023-08-14T00:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
зайцево
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 254 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 74 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)... На донецком направлении противник совершил 45 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 24 обстрела из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 254 различных боеприпаса. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Озеряновка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. По данным представительства, пять мирных жителей республики получили ранения, двое гражданских в Донецке и Зайцево погибли. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 46 обстрелов.
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889847520.html
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происшествия, донецкая народная республика, зайцево, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Зайцево, Донецк, СЦКК
Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 74 раза обстреляли ДНР, выпустив 254 боеприпаса