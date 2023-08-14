https://ria.ru/20230814/obstrel-1889860963.html

Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.08.2023

Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 254 различных боеприпаса, сообщило представительство... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T00:36

2023-08-14T00:36

2023-08-14T00:36

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

зайцево

донецк

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 254 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 74 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)... На донецком направлении противник совершил 45 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 24 обстрела из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 254 различных боеприпаса. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Озеряновка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. По данным представительства, пять мирных жителей республики получили ранения, двое гражданских в Донецке и Зайцево погибли. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 46 обстрелов.

https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889847520.html

донецкая народная республика

зайцево

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецкая народная республика, зайцево, донецк, сцкк