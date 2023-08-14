https://ria.ru/20230814/nota-1890057023.html

Посольство в Варшаве направило ноту в МИД Польши по задержанным россиянам

Посольство в Варшаве направило ноту в МИД Польши по задержанным россиянам - РИА Новости, 14.08.2023

Посольство в Варшаве направило ноту в МИД Польши по задержанным россиянам

Посольство в Варшаве направило ноту в МИД Польши для выяснения обстоятельств задержания двух россиян, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Сергей Андреев. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T19:49

2023-08-14T19:49

2023-08-14T20:02

польша

россия

краков

сергей андреев

мариуш каминьский

варшава

в мире

сергей андреев (дипломат)

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ВАРШАВА, 14 авг — РИА Новости. Посольство в Варшаве направило ноту в МИД Польши для выяснения обстоятельств задержания двух россиян, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Сергей Андреев."Мы сегодня направили ноту в МИД с запросом со ссылкой на Консульскую конвенцию относительно этого якобы задержания. Но думаю, что с учетом завтрашнего выходного ответ получим не быстро", — сказал собеседник агентства.Посол отметил, что польская сторона не проинформировала российскую консульскую службу о задержании, как этого требует Венская конвенция о консульских сношениях."Ни официального уведомления пока нет, ни сами они не обращались, ни их родственники или адвокаты", — уточнил Андреев.О задержании двух россиян, которых обвинили в шпионаже, сообщил в понедельник министр-координатор спецслужб Польши, глава МВД Мариуш Каминьский. По его словам, они "распространяли пропагандистские материалы" в Кракове и Варшаве. Ведомство утверждает, что они "расклеивали листовки".Польская сторона добавила, что задержанные якобы предоставляли "кураторам" фотоотчеты и должны были получить до 500 тысяч рублей в качестве вознаграждения. Их доставили в Малопольский отдел по делам организованной преступности и коррупции прокуратуры в Кракове.Прокурор обвинил задержанных в действиях в пользу иностранной разведки против интересов Польши, участии в международной преступной группе вооруженного характера, направленном на совершение преступлений террористического характера, вербовке на запрещенную международным правом службу.Суд применил в отношении задержанных меру пресечения в виде временного ареста. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

https://ria.ru/20230719/polsha-1885120671.html

https://ria.ru/20230605/polsha-1876118027.html

https://ria.ru/20230710/polsha-1883185430.html

польша

россия

краков

варшава

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