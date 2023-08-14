https://ria.ru/20230814/niger-1889870615.html

СМИ: лидер мятежников в Нигере дал согласие на переговоры с ЭКОВАС

СМИ: лидер мятежников в Нигере дал согласие на переговоры с ЭКОВАС - РИА Новости, 14.08.2023

СМИ: лидер мятежников в Нигере дал согласие на переговоры с ЭКОВАС

Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани дал зеленый свет для начала переговоров с Экономическим... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T05:27

2023-08-14T05:27

2023-08-14T09:53

в мире

нигер

нигерия

западная африка

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани дал зеленый свет для начала переговоров с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на нового премьера страны Ламина Зейна Али Махамана.Он отметил, что новое руководство Нигера "с оптимизмом" смотрит на начало переговоров с представителями регионального блока, которые должны стартовать в ближайшие дни.Накануне местное издание Cable писало, что Тчиани выразил готовность к дипломатическому разрешению ситуации, возникшей в стране после госпереворота.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.В начале августа участники блока приняли план на случай военной интервенции в Нигер. В четверг главы государств ЭКОВАС поддержали скорейшее начало интервенции в страну. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники штабов обороны стран ЭКОВАС "проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов".

https://ria.ru/20230814/niger-1889867163.html

https://ria.ru/20230813/demonstratsiya-1889832760.html

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в мире, нигер, нигерия, западная африка, мохамед базум, переворот в нигере — 2023