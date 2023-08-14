https://ria.ru/20230814/niger-1889870615.html
СМИ: лидер мятежников в Нигере дал согласие на переговоры с ЭКОВАС
СМИ: лидер мятежников в Нигере дал согласие на переговоры с ЭКОВАС - РИА Новости, 14.08.2023
СМИ: лидер мятежников в Нигере дал согласие на переговоры с ЭКОВАС
Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани дал зеленый свет для начала переговоров с Экономическим... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T05:27
2023-08-14T05:27
2023-08-14T09:53
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нигер
нигерия
западная африка
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани дал зеленый свет для начала переговоров с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на нового премьера страны Ламина Зейна Али Махамана.Он отметил, что новое руководство Нигера "с оптимизмом" смотрит на начало переговоров с представителями регионального блока, которые должны стартовать в ближайшие дни.Накануне местное издание Cable писало, что Тчиани выразил готовность к дипломатическому разрешению ситуации, возникшей в стране после госпереворота.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.В начале августа участники блока приняли план на случай военной интервенции в Нигер. В четверг главы государств ЭКОВАС поддержали скорейшее начало интервенции в страну. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники штабов обороны стран ЭКОВАС "проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов".
https://ria.ru/20230814/niger-1889867163.html
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в мире, нигер, нигерия, западная африка, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Нигерия, Западная Африка, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: лидер мятежников в Нигере дал согласие на переговоры с ЭКОВАС
СМИ: лидер мятежников в Нигере Тчиани дал согласие на переговоры с ЭКОВАС