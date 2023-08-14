https://ria.ru/20230814/niger-1889867163.html
СМИ: мятежники намерены судить свергнутого президента Нигера за госизмену
СМИ: мятежники намерены судить свергнутого президента Нигера за госизмену - РИА Новости, 14.08.2023
СМИ: мятежники намерены судить свергнутого президента Нигера за госизмену
Мятежники в Нигере заявили о намерении отдать под суд свергнутого президента Мохамеда Базума и его приближенных за государственную измену, передает агентство... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T03:14
2023-08-14T03:14
2023-08-14T03:39
в мире
нигер
западная африка
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мятежники в Нигере заявили о намерении отдать под суд свергнутого президента Мохамеда Базума и его приближенных за государственную измену, передает агентство Франс Пресс."Правительство Нигера на данный момент собрало... доказательства для судебного преследования свергнутого президента, а также его местных и иностранных сообщников перед компетентными национальными и международными органами за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера", - приводит агентство заявление генерал-майора Амаду Абдрамана.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230813/demonstratsiya-1889832760.html
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в мире, нигер, западная африка, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Западная Африка, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: мятежники намерены судить свергнутого президента Нигера за госизмену
AFP: мятежники намерены судить свергнутого президента Нигера Базума за госизмену