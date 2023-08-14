Медведев задумался о лояльности "Яндекса" и его "Шедеврума"
Медведев задумался о лояльности "Яндекса" и его нейросети "Шедеврум"
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задумался о лояльности "Яндекса" после попытки создать с помощью нейросети "Шедеврум" картинки русского и украинца с автоматом в руках.
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"Вот никак не пойму, "Яндекс" - лояльная России компания или нет? Решил испытать приложение в области ИИ "Шедеврум". Картинку сгенерировать. Вбил в программу "русский с автоматом в руках". Сделала. Вбил "украинец с автоматом в руках". Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения", - написал Медведев в телеграм-канале.
Он добавил, что не знает, хорошо ли это или плохо.
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"С одной стороны, вроде как плохо. Типа русские – агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны – нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны", - добавил он.
В апреле "Яндекс" представил бета-версию приложения "Шедеврум" - собственной нейросети, которая может генерировать картинку по текстовым запросам. В середине июня "Яндекс" встроил большую языковую модель нового поколения YandexGPT (YaLM 2.0) в приложение "Шедеврум" - теперь пользователи могут не только генерировать картинки, но и создавать с помощью ИИ содержательные посты с заголовком и подходящей по смыслу иллюстрацией.