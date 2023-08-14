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Медведев задумался о лояльности "Яндекса" и его "Шедеврума" - РИА Новости, 14.08.2023
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21:55 14.08.2023 (обновлено: 21:56 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/neyroset-1890074630.html
Медведев задумался о лояльности "Яндекса" и его "Шедеврума"
Медведев задумался о лояльности "Яндекса" и его "Шедеврума" - РИА Новости, 14.08.2023
Медведев задумался о лояльности "Яндекса" и его "Шедеврума"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задумался о лояльности "Яндекса" после попытки создать с помощью нейросети "Шедеврум" картинки русского и украинца с... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T21:55
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технологии
россия
дмитрий медведев
яндекс
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задумался о лояльности "Яндекса" после попытки создать с помощью нейросети "Шедеврум" картинки русского и украинца с автоматом в руках. "Вот никак не пойму, "Яндекс" - лояльная России компания или нет? Решил испытать приложение в области ИИ "Шедеврум". Картинку сгенерировать. Вбил в программу "русский с автоматом в руках". Сделала. Вбил "украинец с автоматом в руках". Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения", - написал Медведев в телеграм-канале. Он добавил, что не знает, хорошо ли это или плохо. "С одной стороны, вроде как плохо. Типа русские – агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны – нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны", - добавил он. В апреле "Яндекс" представил бета-версию приложения "Шедеврум" - собственной нейросети, которая может генерировать картинку по текстовым запросам. В середине июня "Яндекс" встроил большую языковую модель нового поколения YandexGPT (YaLM 2.0) в приложение "Шедеврум" - теперь пользователи могут не только генерировать картинки, но и создавать с помощью ИИ содержательные посты с заголовком и подходящей по смыслу иллюстрацией.
https://ria.ru/20230724/mishustin-1885872506.html
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технологии, россия, дмитрий медведев, яндекс
Технологии, Россия, Дмитрий Медведев, Яндекс
Медведев задумался о лояльности "Яндекса" и его "Шедеврума"

Медведев задумался о лояльности "Яндекса" и его нейросети "Шедеврум"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задумался о лояльности "Яндекса" после попытки создать с помощью нейросети "Шедеврум" картинки русского и украинца с автоматом в руках.
«
"Вот никак не пойму, "Яндекс" - лояльная России компания или нет? Решил испытать приложение в области ИИ "Шедеврум". Картинку сгенерировать. Вбил в программу "русский с автоматом в руках". Сделала. Вбил "украинец с автоматом в руках". Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения", - написал Медведев в телеграм-канале.
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Он добавил, что не знает, хорошо ли это или плохо.
«
"С одной стороны, вроде как плохо. Типа русские – агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны – нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны", - добавил он.
В апреле "Яндекс" представил бета-версию приложения "Шедеврум" - собственной нейросети, которая может генерировать картинку по текстовым запросам. В середине июня "Яндекс" встроил большую языковую модель нового поколения YandexGPT (YaLM 2.0) в приложение "Шедеврум" - теперь пользователи могут не только генерировать картинки, но и создавать с помощью ИИ содержательные посты с заголовком и подходящей по смыслу иллюстрацией.
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