https://ria.ru/20230814/neyroset-1890074630.html

Медведев задумался о лояльности "Яндекса" и его "Шедеврума"

Медведев задумался о лояльности "Яндекса" и его "Шедеврума" - РИА Новости, 14.08.2023

Медведев задумался о лояльности "Яндекса" и его "Шедеврума"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задумался о лояльности "Яндекса" после попытки создать с помощью нейросети "Шедеврум" картинки русского и украинца с... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T21:55

2023-08-14T21:55

2023-08-14T21:56

технологии

россия

дмитрий медведев

яндекс

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задумался о лояльности "Яндекса" после попытки создать с помощью нейросети "Шедеврум" картинки русского и украинца с автоматом в руках. "Вот никак не пойму, "Яндекс" - лояльная России компания или нет? Решил испытать приложение в области ИИ "Шедеврум". Картинку сгенерировать. Вбил в программу "русский с автоматом в руках". Сделала. Вбил "украинец с автоматом в руках". Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения", - написал Медведев в телеграм-канале. Он добавил, что не знает, хорошо ли это или плохо. "С одной стороны, вроде как плохо. Типа русские – агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны – нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны", - добавил он. В апреле "Яндекс" представил бета-версию приложения "Шедеврум" - собственной нейросети, которая может генерировать картинку по текстовым запросам. В середине июня "Яндекс" встроил большую языковую модель нового поколения YandexGPT (YaLM 2.0) в приложение "Шедеврум" - теперь пользователи могут не только генерировать картинки, но и создавать с помощью ИИ содержательные посты с заголовком и подходящей по смыслу иллюстрацией.

https://ria.ru/20230724/mishustin-1885872506.html

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технологии, россия, дмитрий медведев, яндекс