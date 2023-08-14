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Путин поручил обеспечить налоговый вычет для виноделов - РИА Новости, 14.08.2023
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10:51 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/nalogi-1889904747.html
Путин поручил обеспечить налоговый вычет для виноделов
Путин поручил обеспечить налоговый вычет для виноделов - РИА Новости, 14.08.2023
Путин поручил обеспечить налоговый вычет для виноделов
Президент России Владимир Путин поручил правительству России законодательно обеспечить налоговый вычет для виноделов РФ до 2026 года, при условии... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:51
2023-08-14T10:51
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России законодательно обеспечить налоговый вычет для виноделов РФ до 2026 года, при условии реинвестирования средств в развитие производства, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений: предусматривающих продление до 2026 года срока действия повышенного коэффициента, применяемого налогоплательщиками при расчете налогового вычета по акцизу, взимаемому при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла, при условии реинвестирования соответствующих средств в развитие производства и увеличение площадей виноградников",- говорится в сообщении. Срок исполнения поручения - 15 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20230814/putin-1889903964.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить налоговый вычет для виноделов

Путин поручил обеспечить налоговый вычет для виноделов до 2026 года

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России законодательно обеспечить налоговый вычет для виноделов РФ до 2026 года, при условии реинвестирования средств в развитие производства, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений: предусматривающих продление до 2026 года срока действия повышенного коэффициента, применяемого налогоплательщиками при расчете налогового вычета по акцизу, взимаемому при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла, при условии реинвестирования соответствующих средств в развитие производства и увеличение площадей виноградников",- говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 15 декабря 2023 года.
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