https://ria.ru/20230814/nalogi-1889904747.html

Путин поручил обеспечить налоговый вычет для виноделов

Путин поручил обеспечить налоговый вычет для виноделов - РИА Новости, 14.08.2023

Путин поручил обеспечить налоговый вычет для виноделов

Президент России Владимир Путин поручил правительству России законодательно обеспечить налоговый вычет для виноделов РФ до 2026 года, при условии... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:51

2023-08-14T10:51

2023-08-14T10:51

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России законодательно обеспечить налоговый вычет для виноделов РФ до 2026 года, при условии реинвестирования средств в развитие производства, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений: предусматривающих продление до 2026 года срока действия повышенного коэффициента, применяемого налогоплательщиками при расчете налогового вычета по акцизу, взимаемому при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла, при условии реинвестирования соответствующих средств в развитие производства и увеличение площадей виноградников",- говорится в сообщении. Срок исполнения поручения - 15 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20230814/putin-1889903964.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин