https://ria.ru/20230814/mumii-1890057555.html
В Екатеринбурге в квартире обнаружили мумии двух мужчин
В Екатеринбурге в квартире обнаружили мумии двух мужчин - РИА Новости, 14.08.2023
В Екатеринбурге в квартире обнаружили мумии двух мужчин
Мумифицированные тела двух мужчин обнаружены в квартире дома в Екатеринбурге, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T19:53
2023-08-14T19:53
2023-08-14T19:53
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Мумифицированные тела двух мужчин обнаружены в квартире дома в Екатеринбурге, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. "Сообщение об обнаружении в квартире на 9 этаже дома по улице Ангарской в Екатеринбурге мумифицированных тел двух человек поступило в органы внутренних дел от родственников умерших. по данным полиции, умершими оказались мужчина, 1928 года рождения, и его сын, 1964 года рождения", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что при осмотре квартиры было установлено, что порядок расположения вещей в квартире не нарушен, дверь в квартиру была заперта изнутри. Предположительно, граждане могли умереть значительное время назад Как уточнили в региональном управлении СК РФ, согласно предварительным данным осмотра, признаков криминальной причины смерти мужчин не имеется. Тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти, добавили в СУСК.
https://ria.ru/20230316/deti-1858256612.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Екатеринбурге в квартире обнаружили мумии двух мужчин
В квартире дома в Екатеринбурге обнаружили мумифицированные тела двух мужчин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Мумифицированные тела двух мужчин обнаружены в квартире дома в Екатеринбурге, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
"Сообщение об обнаружении в квартире на 9 этаже дома по улице Ангарской в Екатеринбурге мумифицированных тел двух человек поступило в органы внутренних дел от родственников умерших. по данным полиции, умершими оказались мужчина, 1928 года рождения, и его сын, 1964 года рождения", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что при осмотре квартиры было установлено, что порядок расположения вещей в квартире не нарушен, дверь в квартиру была заперта изнутри. Предположительно, граждане могли умереть значительное время назад
Как уточнили в региональном управлении СК РФ
, согласно предварительным данным осмотра, признаков криминальной причины смерти мужчин не имеется. Тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти, добавили в СУСК.
На Урале возбудили дело после обнаружения трупов в квартире с двумя детьми