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В Екатеринбурге в квартире обнаружили мумии двух мужчин - РИА Новости, 14.08.2023
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19:53 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/mumii-1890057555.html
В Екатеринбурге в квартире обнаружили мумии двух мужчин
В Екатеринбурге в квартире обнаружили мумии двух мужчин - РИА Новости, 14.08.2023
В Екатеринбурге в квартире обнаружили мумии двух мужчин
Мумифицированные тела двух мужчин обнаружены в квартире дома в Екатеринбурге, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T19:53
2023-08-14T19:53
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Мумифицированные тела двух мужчин обнаружены в квартире дома в Екатеринбурге, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. "Сообщение об обнаружении в квартире на 9 этаже дома по улице Ангарской в Екатеринбурге мумифицированных тел двух человек поступило в органы внутренних дел от родственников умерших. по данным полиции, умершими оказались мужчина, 1928 года рождения, и его сын, 1964 года рождения", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что при осмотре квартиры было установлено, что порядок расположения вещей в квартире не нарушен, дверь в квартиру была заперта изнутри. Предположительно, граждане могли умереть значительное время назад Как уточнили в региональном управлении СК РФ, согласно предварительным данным осмотра, признаков криминальной причины смерти мужчин не имеется. Тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти, добавили в СУСК.
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екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Екатеринбурге в квартире обнаружили мумии двух мужчин

В квартире дома в Екатеринбурге обнаружили мумифицированные тела двух мужчин

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Мумифицированные тела двух мужчин обнаружены в квартире дома в Екатеринбурге, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
"Сообщение об обнаружении в квартире на 9 этаже дома по улице Ангарской в Екатеринбурге мумифицированных тел двух человек поступило в органы внутренних дел от родственников умерших. по данным полиции, умершими оказались мужчина, 1928 года рождения, и его сын, 1964 года рождения", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что при осмотре квартиры было установлено, что порядок расположения вещей в квартире не нарушен, дверь в квартиру была заперта изнутри. Предположительно, граждане могли умереть значительное время назад
Как уточнили в региональном управлении СК РФ, согласно предварительным данным осмотра, признаков криминальной причины смерти мужчин не имеется. Тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти, добавили в СУСК.
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