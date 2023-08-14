https://ria.ru/20230814/mumii-1890057555.html

В Екатеринбурге в квартире обнаружили мумии двух мужчин

В Екатеринбурге в квартире обнаружили мумии двух мужчин - РИА Новости, 14.08.2023

В Екатеринбурге в квартире обнаружили мумии двух мужчин

Мумифицированные тела двух мужчин обнаружены в квартире дома в Екатеринбурге, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T19:53

2023-08-14T19:53

2023-08-14T19:53

екатеринбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Мумифицированные тела двух мужчин обнаружены в квартире дома в Екатеринбурге, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. "Сообщение об обнаружении в квартире на 9 этаже дома по улице Ангарской в Екатеринбурге мумифицированных тел двух человек поступило в органы внутренних дел от родственников умерших. по данным полиции, умершими оказались мужчина, 1928 года рождения, и его сын, 1964 года рождения", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что при осмотре квартиры было установлено, что порядок расположения вещей в квартире не нарушен, дверь в квартиру была заперта изнутри. Предположительно, граждане могли умереть значительное время назад Как уточнили в региональном управлении СК РФ, согласно предварительным данным осмотра, признаков криминальной причины смерти мужчин не имеется. Тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти, добавили в СУСК.

https://ria.ru/20230316/deti-1858256612.html

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екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия