https://ria.ru/20230814/most-1889898668.html
Движение машин по Крымскому мосту восстановили
Движение машин по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 14.08.2023
Движение машин по Крымскому мосту восстановили
Движение машин по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:20
2023-08-14T10:20
2023-08-14T10:20
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Движение машин по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли около девяти утра. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230814/krym-1889884958.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, республика крым
Крымский мост, Республика Крым
Движение машин по Крымскому мосту восстановили
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили