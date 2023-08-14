https://ria.ru/20230814/most-1889898668.html

Движение машин по Крымскому мосту восстановили

Движение машин по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 14.08.2023

Движение машин по Крымскому мосту восстановили

Движение машин по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:20

2023-08-14T10:20

2023-08-14T10:20

крымский мост

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Движение машин по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли около девяти утра. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230814/krym-1889884958.html

республика крым

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крымский мост, республика крым