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Попробовать себя в профессиях горхозяйства могут гости МУФ в Москве - РИА Новости, 14.08.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:25 14.08.2023
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Попробовать себя в профессиях горхозяйства могут гости МУФ в Москве
Попробовать себя в профессиях горхозяйства могут гости МУФ в Москве - РИА Новости, 14.08.2023
Попробовать себя в профессиях горхозяйства могут гости МУФ в Москве
Гости Московского урбанистического форума в "Лужниках" могут попробовать себя в разных профессиях городского хозяйства, сообщили в телеграм-канале комплекса... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:25
2023-08-14T17:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московский урбанистический форум
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Гости Московского урбанистического форума в "Лужниках" могут попробовать себя в разных профессиях городского хозяйства, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Попробовать себя в профессиях городского хозяйства могут гости МУФ-2023 в "Лужниках". На Фестивале городского хозяйства горожане познакомятся с важными для города профессиями. Узнают о службе пожарно-спасательного гарнизона, о топливно-энергетическом комплексе, работе экологов и о других сферах жизни столицы, за которые отвечает Комплекс городского хозяйства", - говорится в сообщении. Отмечается, что также можно испытать себя в профессиях коммунальщиков и спасателей, а сделать это помогут интерактивные инсталляции, мастер-классы и другие активности для взрослых и детей.
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москва, московский урбанистический форум, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московский урбанистический форум, Городское хозяйство Москвы

Попробовать себя в профессиях горхозяйства могут гости МУФ в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНа XII Московском урбанистическом форуме в Лужниках
На XII Московском урбанистическом форуме в Лужниках - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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На XII Московском урбанистическом форуме в Лужниках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Гости Московского урбанистического форума в "Лужниках" могут попробовать себя в разных профессиях городского хозяйства, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Попробовать себя в профессиях городского хозяйства могут гости МУФ-2023 в "Лужниках". На Фестивале городского хозяйства горожане познакомятся с важными для города профессиями. Узнают о службе пожарно-спасательного гарнизона, о топливно-энергетическом комплексе, работе экологов и о других сферах жизни столицы, за которые отвечает Комплекс городского хозяйства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что также можно испытать себя в профессиях коммунальщиков и спасателей, а сделать это помогут интерактивные инсталляции, мастер-классы и другие активности для взрослых и детей.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосковский урбанистический форумГородское хозяйство Москвы
 
 
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