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Попробовать себя в профессиях горхозяйства могут гости МУФ в Москве
Попробовать себя в профессиях горхозяйства могут гости МУФ в Москве - РИА Новости, 14.08.2023
Попробовать себя в профессиях горхозяйства могут гости МУФ в Москве
Гости Московского урбанистического форума в "Лужниках" могут попробовать себя в разных профессиях городского хозяйства, сообщили в телеграм-канале комплекса... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:25
2023-08-14T17:25
2023-08-14T17:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московский урбанистический форум
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Гости Московского урбанистического форума в "Лужниках" могут попробовать себя в разных профессиях городского хозяйства, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Попробовать себя в профессиях городского хозяйства могут гости МУФ-2023 в "Лужниках". На Фестивале городского хозяйства горожане познакомятся с важными для города профессиями. Узнают о службе пожарно-спасательного гарнизона, о топливно-энергетическом комплексе, работе экологов и о других сферах жизни столицы, за которые отвечает Комплекс городского хозяйства", - говорится в сообщении. Отмечается, что также можно испытать себя в профессиях коммунальщиков и спасателей, а сделать это помогут интерактивные инсталляции, мастер-классы и другие активности для взрослых и детей.
https://realty.ria.ru/20230808/moskva-1888649570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский урбанистический форум, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московский урбанистический форум, Городское хозяйство Москвы