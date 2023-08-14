https://ria.ru/20230814/moskva-1890024141.html

Попробовать себя в профессиях горхозяйства могут гости МУФ в Москве

Попробовать себя в профессиях горхозяйства могут гости МУФ в Москве - РИА Новости, 14.08.2023

Попробовать себя в профессиях горхозяйства могут гости МУФ в Москве

Гости Московского урбанистического форума в "Лужниках" могут попробовать себя в разных профессиях городского хозяйства, сообщили в телеграм-канале комплекса... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:25

2023-08-14T17:25

2023-08-14T17:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

московский урбанистический форум

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Гости Московского урбанистического форума в "Лужниках" могут попробовать себя в разных профессиях городского хозяйства, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Попробовать себя в профессиях городского хозяйства могут гости МУФ-2023 в "Лужниках". На Фестивале городского хозяйства горожане познакомятся с важными для города профессиями. Узнают о службе пожарно-спасательного гарнизона, о топливно-энергетическом комплексе, работе экологов и о других сферах жизни столицы, за которые отвечает Комплекс городского хозяйства", - говорится в сообщении. Отмечается, что также можно испытать себя в профессиях коммунальщиков и спасателей, а сделать это помогут интерактивные инсталляции, мастер-классы и другие активности для взрослых и детей.

https://realty.ria.ru/20230808/moskva-1888649570.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московский урбанистический форум, городское хозяйство москвы