Из Молдавии вылетели сотрудники посольства России и члены их семей
Из Молдавии спецрейсом вылетели 45 сотрудников российского посольства и их семьи
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСотрудники посольства РФ прибывают в аэропорт Кишинева. 14 августа 2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Сотрудники посольства РФ прибывают в аэропорт Кишинева. 14 августа 2023
КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости. Спецрейсом из Кишинева в Москву вылетели 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями, передает корреспондент РИА Новости.
Дипломаты покинули Молдавию по решению молдавского МИД, связанному с сокращением штата российского посольства. Реакция ведомства последовала после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.
Посадка на спецборт Ту-214, который прибыл накануне в Кишинев, прошла без эксцессов.
Прямое авиасообщение с Молдавией отсутствует, поэтому для отправки дипломатов и их семей домой был организован специальный рейс.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.