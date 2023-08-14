https://ria.ru/20230814/moldaviya-1889886011.html

Из Молдавии вылетели сотрудники посольства России и члены их семей

Из Молдавии вылетели сотрудники посольства России и члены их семей - РИА Новости, 14.08.2023

Из Молдавии вылетели сотрудники посольства России и члены их семей

Спецрейсом из Кишинева в Москву вылетели 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T09:21

2023-08-14T09:21

2023-08-14T10:39

россия

молдавия

кишинев

дмитрий песков

майя санду

ту-214

в мире

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КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости. Спецрейсом из Кишинева в Москву вылетели 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями, передает корреспондент РИА Новости. Дипломаты покинули Молдавию по решению молдавского МИД, связанному с сокращением штата российского посольства. Реакция ведомства последовала после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. Посадка на спецборт Ту-214, который прибыл накануне в Кишинев, прошла без эксцессов. Прямое авиасообщение с Молдавией отсутствует, поэтому для отправки дипломатов и их семей домой был организован специальный рейс. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230812/posol-1889715010.html

https://ria.ru/20230808/moldaviya-1888836994.html

россия

молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, молдавия, кишинев, дмитрий песков, майя санду, ту-214, в мире