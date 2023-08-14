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Из Молдавии вылетели сотрудники посольства России и члены их семей - РИА Новости, 14.08.2023
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09:21 14.08.2023 (обновлено: 10:39 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/moldaviya-1889886011.html
Из Молдавии вылетели сотрудники посольства России и члены их семей
Из Молдавии вылетели сотрудники посольства России и члены их семей - РИА Новости, 14.08.2023
Из Молдавии вылетели сотрудники посольства России и члены их семей
Спецрейсом из Кишинева в Москву вылетели 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:21
2023-08-14T10:39
россия
молдавия
кишинев
дмитрий песков
майя санду
ту-214
в мире
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КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости. Спецрейсом из Кишинева в Москву вылетели 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями, передает корреспондент РИА Новости. Дипломаты покинули Молдавию по решению молдавского МИД, связанному с сокращением штата российского посольства. Реакция ведомства последовала после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. Посадка на спецборт Ту-214, который прибыл накануне в Кишинев, прошла без эксцессов. Прямое авиасообщение с Молдавией отсутствует, поэтому для отправки дипломатов и их семей домой был организован специальный рейс. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230812/posol-1889715010.html
https://ria.ru/20230808/moldaviya-1888836994.html
россия
молдавия
кишинев
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россия, молдавия, кишинев, дмитрий песков, майя санду, ту-214, в мире
Россия, Молдавия, Кишинев, Дмитрий Песков, Майя Санду, Ту-214, В мире
Из Молдавии вылетели сотрудники посольства России и члены их семей

Из Молдавии спецрейсом вылетели 45 сотрудников российского посольства и их семьи

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСотрудники посольства РФ прибывают в аэропорт Кишинева. 14 августа 2023
Сотрудники посольства РФ прибывают в аэропорт Кишинева. 14 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Сотрудники посольства РФ прибывают в аэропорт Кишинева. 14 августа 2023
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КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости. Спецрейсом из Кишинева в Москву вылетели 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями, передает корреспондент РИА Новости.
Дипломаты покинули Молдавию по решению молдавского МИД, связанному с сокращением штата российского посольства. Реакция ведомства последовала после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.
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Посадка на спецборт Ту-214, который прибыл накануне в Кишинев, прошла без эксцессов.
Прямое авиасообщение с Молдавией отсутствует, поэтому для отправки дипломатов и их семей домой был организован специальный рейс.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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