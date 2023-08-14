Сотрудники посольства России в Молдавии прибыли в аэропорт Кишинева
Покидающие Молдавию сотрудники посольства России прибыли в аэропорт Кишинева
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСотрудники посольства РФ прибывают в аэропорт Кишинева. 14 августа 2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Сотрудники посольства РФ прибывают в аэропорт Кишинева. 14 августа 2023
КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Покидающие Молдавию 45 сотрудников посольства России прибыли в аэропорт Кишинева для отбытия на родину, передает корреспондент РИА Новости.
МИД Молдавии 26 июля сообщил о решении сократить количество российских дипломатов. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" о якобы шпионских действиях России в Молдавии. Вывод о "шпионаже" был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждалосья, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. По решению молдавского МИД, до 15 августа посольство России суммарно должны покинуть 45 представителей дипломатической миссии.
За сотрудниками посольства из Москвы прибыл спецборт Ту-214, так как небо Молдавии для прямых российских авиарейсов закрыто с февраля прошлого года.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.