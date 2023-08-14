https://ria.ru/20230814/minirovanie-1889993000.html

На Алтае задержали юношу за ложные сообщения о минировании торговых центров

На Алтае задержали юношу за ложные сообщения о минировании торговых центров - РИА Новости, 14.08.2023

На Алтае задержали юношу за ложные сообщения о минировании торговых центров

Юношу задержали в Алтайском крае за ложное минирование торговых центров в Иваново, Саратове, Омске, Челябинске, Ростове-на-Дону и Махачкале, возбуждено... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:41

2023-08-14T15:41

2023-08-14T15:41

происшествия

алтайский край

иваново

саратов

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БАРНАУЛ, 14 авг - РИА Новости. Юношу задержали в Алтайском крае за ложное минирование торговых центров в Иваново, Саратове, Омске, Челябинске, Ростове-на-Дону и Махачкале, возбуждено уголовное дело, сообщает "МВД Медиа". "Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ивановской области в результате оперативно-розыскных мероприятий вышли на след 18-летнего подозреваемого в заведомо ложных сообщениях об акте терроризма и задержали его по месту жительства в Алтайском крае. По версии полиции, в период с мая по июнь текущего года молодой человек отправил на электронные почты двух крупных торговых центров в г. Иваново анонимные сообщения об их минировании", - говорится в сообщении. Согласно информации правоохранителей, юноша отправлял сообщения из дома при помощи программы для шифрования местоположения и используя подменный адрес электронной почты. "Тщательная проверка якобы заминированных объектов показала, что информация о готовящемся террористическом акте носит ложный характер… В отношении подозреваемого следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации", - отмечает "МВД Медиа". В отношении юноши избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. "Кроме того, ивановские полицейские располагают информацией о том, что задержанный фигурант причастен к серии аналогичных преступлений на территориях Саратова, Омска, Челябинска, Ростова-на-Дону, Махачкалы, а также Брянской области и Краснодарского края. Оперативники выясняют мотивы поведения молодого человека", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20230812/evakuatsiya-1889712849.html

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алтайский край

иваново

саратов

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происшествия, алтайский край, иваново, саратов