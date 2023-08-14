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На Алтае задержали юношу за ложные сообщения о минировании торговых центров - РИА Новости, 14.08.2023
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15:41 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/minirovanie-1889993000.html
На Алтае задержали юношу за ложные сообщения о минировании торговых центров
На Алтае задержали юношу за ложные сообщения о минировании торговых центров - РИА Новости, 14.08.2023
На Алтае задержали юношу за ложные сообщения о минировании торговых центров
Юношу задержали в Алтайском крае за ложное минирование торговых центров в Иваново, Саратове, Омске, Челябинске, Ростове-на-Дону и Махачкале, возбуждено... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:41
2023-08-14T15:41
происшествия
алтайский край
иваново
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БАРНАУЛ, 14 авг - РИА Новости. Юношу задержали в Алтайском крае за ложное минирование торговых центров в Иваново, Саратове, Омске, Челябинске, Ростове-на-Дону и Махачкале, возбуждено уголовное дело, сообщает "МВД Медиа". "Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ивановской области в результате оперативно-розыскных мероприятий вышли на след 18-летнего подозреваемого в заведомо ложных сообщениях об акте терроризма и задержали его по месту жительства в Алтайском крае. По версии полиции, в период с мая по июнь текущего года молодой человек отправил на электронные почты двух крупных торговых центров в г. Иваново анонимные сообщения об их минировании", - говорится в сообщении. Согласно информации правоохранителей, юноша отправлял сообщения из дома при помощи программы для шифрования местоположения и используя подменный адрес электронной почты. "Тщательная проверка якобы заминированных объектов показала, что информация о готовящемся террористическом акте носит ложный характер… В отношении подозреваемого следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации", - отмечает "МВД Медиа". В отношении юноши избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. "Кроме того, ивановские полицейские располагают информацией о том, что задержанный фигурант причастен к серии аналогичных преступлений на территориях Саратова, Омска, Челябинска, Ростова-на-Дону, Махачкалы, а также Брянской области и Краснодарского края. Оперативники выясняют мотивы поведения молодого человека", - указывается в сообщении.
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происшествия, алтайский край, иваново, саратов
Происшествия, Алтайский край, Иваново, Саратов
На Алтае задержали юношу за ложные сообщения о минировании торговых центров

На Алтае задержали юношу за ложное минирование ТЦ в разных городах России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМашина полиции
Машина полиции - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БАРНАУЛ, 14 авг - РИА Новости. Юношу задержали в Алтайском крае за ложное минирование торговых центров в Иваново, Саратове, Омске, Челябинске, Ростове-на-Дону и Махачкале, возбуждено уголовное дело, сообщает "МВД Медиа".
«
"Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ивановской области в результате оперативно-розыскных мероприятий вышли на след 18-летнего подозреваемого в заведомо ложных сообщениях об акте терроризма и задержали его по месту жительства в Алтайском крае. По версии полиции, в период с мая по июнь текущего года молодой человек отправил на электронные почты двух крупных торговых центров в г. Иваново анонимные сообщения об их минировании", - говорится в сообщении.
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Согласно информации правоохранителей, юноша отправлял сообщения из дома при помощи программы для шифрования местоположения и используя подменный адрес электронной почты.
«
"Тщательная проверка якобы заминированных объектов показала, что информация о готовящемся террористическом акте носит ложный характер… В отношении подозреваемого следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации", - отмечает "МВД Медиа".
В отношении юноши избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
«
"Кроме того, ивановские полицейские располагают информацией о том, что задержанный фигурант причастен к серии аналогичных преступлений на территориях Саратова, Омска, Челябинска, Ростова-на-Дону, Махачкалы, а также Брянской области и Краснодарского края. Оперативники выясняют мотивы поведения молодого человека", - указывается в сообщении.
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