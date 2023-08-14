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Число мигрантов, погибших при крушении лодки у побережья Туниса, возросло - РИА Новости, 14.08.2023
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21:03 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/migranty-1890067611.html
Число мигрантов, погибших при крушении лодки у побережья Туниса, возросло
Число мигрантов, погибших при крушении лодки у побережья Туниса, возросло - РИА Новости, 14.08.2023
Число мигрантов, погибших при крушении лодки у побережья Туниса, возросло
Число мигрантов, погибших в результате крушения лодки около побережья тунисской провинции Сфакс, увеличилось до 11, передает тунисское агентство TAP. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T21:03
2023-08-14T21:03
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КАИР, 14 авг - РИА Новости. Число мигрантов, погибших в результате крушения лодки около побережья тунисской провинции Сфакс, увеличилось до 11, передает тунисское агентство TAP. Ранее сообщалось о пяти погибших. Радиостанция Mosaique FM писала, что деревянная лодка с мигрантами затонула недалеко от побережья деревни Сиди-Мансур. Согласно сообщению агентства, подразделения береговой охраны Сфакса спасли 23 мигрантов и извлекли из воды тела 11. Отмечается, что еще семь человек считаются пропавшими без вести. В конце июля глава МВД Туниса Камаль аль-Факи заявил, что за минувшие шесть месяцев из моря у побережья Туниса было извлечено свыше 900 тел нелегальных мигрантов, пытавшихся на лодках попасть в Европу. Ежедневно сотни мигрантов из стран Африки южнее Сахары на лодках пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Италию. Десятки из них тонут. В последние месяцы сообщения о гибели мигрантов в море резко участились.
https://ria.ru/20230806/lodki-1888472323.html
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в мире, тунис (страна), европа, африка
В мире, Тунис (страна), Европа, Африка
Число мигрантов, погибших при крушении лодки у побережья Туниса, возросло

TAP: число погибших при крушении лодки у берегов Туниса мигрантов возросло до 11

© AP Photo / Hassene DridiСкорая помощь в Тунисе
Скорая помощь в Тунисе - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Hassene Dridi
Скорая помощь в Тунисе. Архивное фото
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КАИР, 14 авг - РИА Новости. Число мигрантов, погибших в результате крушения лодки около побережья тунисской провинции Сфакс, увеличилось до 11, передает тунисское агентство TAP.
Ранее сообщалось о пяти погибших. Радиостанция Mosaique FM писала, что деревянная лодка с мигрантами затонула недалеко от побережья деревни Сиди-Мансур.
Согласно сообщению агентства, подразделения береговой охраны Сфакса спасли 23 мигрантов и извлекли из воды тела 11. Отмечается, что еще семь человек считаются пропавшими без вести.
В конце июля глава МВД Туниса Камаль аль-Факи заявил, что за минувшие шесть месяцев из моря у побережья Туниса было извлечено свыше 900 тел нелегальных мигрантов, пытавшихся на лодках попасть в Европу.
Ежедневно сотни мигрантов из стран Африки южнее Сахары на лодках пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Италию. Десятки из них тонут. В последние месяцы сообщения о гибели мигрантов в море резко участились.
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