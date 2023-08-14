https://ria.ru/20230814/migranty-1890067611.html
Число мигрантов, погибших при крушении лодки у побережья Туниса, возросло
Число мигрантов, погибших при крушении лодки у побережья Туниса, возросло - РИА Новости, 14.08.2023
Число мигрантов, погибших при крушении лодки у побережья Туниса, возросло
Число мигрантов, погибших в результате крушения лодки около побережья тунисской провинции Сфакс, увеличилось до 11, передает тунисское агентство TAP. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T21:03
2023-08-14T21:03
2023-08-14T21:03
в мире
тунис (страна)
европа
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107203/95/1072039592_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_26ccad5039137c77b33d637c4cc66f49.jpg
КАИР, 14 авг - РИА Новости. Число мигрантов, погибших в результате крушения лодки около побережья тунисской провинции Сфакс, увеличилось до 11, передает тунисское агентство TAP. Ранее сообщалось о пяти погибших. Радиостанция Mosaique FM писала, что деревянная лодка с мигрантами затонула недалеко от побережья деревни Сиди-Мансур. Согласно сообщению агентства, подразделения береговой охраны Сфакса спасли 23 мигрантов и извлекли из воды тела 11. Отмечается, что еще семь человек считаются пропавшими без вести. В конце июля глава МВД Туниса Камаль аль-Факи заявил, что за минувшие шесть месяцев из моря у побережья Туниса было извлечено свыше 900 тел нелегальных мигрантов, пытавшихся на лодках попасть в Европу. Ежедневно сотни мигрантов из стран Африки южнее Сахары на лодках пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Италию. Десятки из них тонут. В последние месяцы сообщения о гибели мигрантов в море резко участились.
https://ria.ru/20230806/lodki-1888472323.html
тунис (страна)
европа
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107203/95/1072039592_127:0:1874:1310_1920x0_80_0_0_af55447c4ebacb5a6f4467178234951e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тунис (страна), европа, африка
В мире, Тунис (страна), Европа, Африка
Число мигрантов, погибших при крушении лодки у побережья Туниса, возросло
TAP: число погибших при крушении лодки у берегов Туниса мигрантов возросло до 11