https://ria.ru/20230814/migranty-1890067611.html

Число мигрантов, погибших при крушении лодки у побережья Туниса, возросло

Число мигрантов, погибших при крушении лодки у побережья Туниса, возросло - РИА Новости, 14.08.2023

Число мигрантов, погибших при крушении лодки у побережья Туниса, возросло

Число мигрантов, погибших в результате крушения лодки около побережья тунисской провинции Сфакс, увеличилось до 11, передает тунисское агентство TAP. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T21:03

2023-08-14T21:03

2023-08-14T21:03

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КАИР, 14 авг - РИА Новости. Число мигрантов, погибших в результате крушения лодки около побережья тунисской провинции Сфакс, увеличилось до 11, передает тунисское агентство TAP. Ранее сообщалось о пяти погибших. Радиостанция Mosaique FM писала, что деревянная лодка с мигрантами затонула недалеко от побережья деревни Сиди-Мансур. Согласно сообщению агентства, подразделения береговой охраны Сфакса спасли 23 мигрантов и извлекли из воды тела 11. Отмечается, что еще семь человек считаются пропавшими без вести. В конце июля глава МВД Туниса Камаль аль-Факи заявил, что за минувшие шесть месяцев из моря у побережья Туниса было извлечено свыше 900 тел нелегальных мигрантов, пытавшихся на лодках попасть в Европу. Ежедневно сотни мигрантов из стран Африки южнее Сахары на лодках пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Италию. Десятки из них тонут. В последние месяцы сообщения о гибели мигрантов в море резко участились.

https://ria.ru/20230806/lodki-1888472323.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тунис (страна), европа, африка