https://ria.ru/20230814/mig-23-1889867548.html

На авиашоу в США разбился истребитель МиГ-23

На авиашоу в США разбился истребитель МиГ-23 - РИА Новости, 14.08.2023

На авиашоу в США разбился истребитель МиГ-23

Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу в американском штате Мичиган, пилот и пассажир успели катапультироваться, сообщает Детройтский столичный аэропорт. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T03:24

2023-08-14T03:24

2023-08-14T11:19

в мире

мичиган

сша

миг-23

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ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу в американском штате Мичиган, пилот и пассажир успели катапультироваться, сообщает Детройтский столичный аэропорт.Выступавший на шоу Thunder Over Michigan ("Гром над Мичиганом". — Прим. ред.) истребитель рухнул прямо на парковку жилого комплекса в городе Белвиль, задев несколько автомобилей. Пилот и пассажир, находившиеся на борту, успели катапультироваться. На парковке при этом никого не было. В результате происшествия никто не пострадал, однако пилота и пассажира разбившегося МиГ-23 доставили в больницу в качестве "меры предосторожности". Причина крушения неизвестна. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало расследование обстоятельств инцидента.

https://ria.ru/20230730/mi-8-1887170833.html

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в мире, мичиган, сша, миг-23