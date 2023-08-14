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На авиашоу в США разбился истребитель МиГ-23
На авиашоу в США разбился истребитель МиГ-23 - РИА Новости, 14.08.2023
На авиашоу в США разбился истребитель МиГ-23
Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу в американском штате Мичиган, пилот и пассажир успели катапультироваться, сообщает Детройтский столичный аэропорт. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T03:24
2023-08-14T03:24
2023-08-14T11:19
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ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу в американском штате Мичиган, пилот и пассажир успели катапультироваться, сообщает Детройтский столичный аэропорт.Выступавший на шоу Thunder Over Michigan ("Гром над Мичиганом". — Прим. ред.) истребитель рухнул прямо на парковку жилого комплекса в городе Белвиль, задев несколько автомобилей. Пилот и пассажир, находившиеся на борту, успели катапультироваться. На парковке при этом никого не было. В результате происшествия никто не пострадал, однако пилота и пассажира разбившегося МиГ-23 доставили в больницу в качестве "меры предосторожности". Причина крушения неизвестна. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало расследование обстоятельств инцидента.
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в мире, мичиган, сша, миг-23
В мире, Мичиган, США, МиГ-23
На авиашоу в США разбился истребитель МиГ-23
На авиашоу "Гром над Мичиганом" в США разбился истребитель МиГ-23
ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу в американском штате Мичиган, пилот и пассажир успели катапультироваться, сообщает Детройтский столичный аэропорт.
Выступавший на шоу Thunder Over Michigan ("Гром над Мичиганом". — Прим. ред.) истребитель рухнул прямо на парковку жилого комплекса в городе Белвиль, задев несколько автомобилей. Пилот и пассажир, находившиеся на борту, успели катапультироваться. На парковке при этом никого не было.
В результате происшествия никто не пострадал, однако пилота и пассажира разбившегося МиГ-23 доставили в больницу в качестве "меры предосторожности".
Причина крушения неизвестна. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США
начало расследование обстоятельств инцидента.
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