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На авиашоу в США разбился истребитель МиГ-23 - РИА Новости, 14.08.2023
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03:24 14.08.2023 (обновлено: 11:19 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/mig-23-1889867548.html
На авиашоу в США разбился истребитель МиГ-23
На авиашоу в США разбился истребитель МиГ-23 - РИА Новости, 14.08.2023
На авиашоу в США разбился истребитель МиГ-23
Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу в американском штате Мичиган, пилот и пассажир успели катапультироваться, сообщает Детройтский столичный аэропорт. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T03:24
2023-08-14T11:19
в мире
мичиган
сша
миг-23
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ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу в американском штате Мичиган, пилот и пассажир успели катапультироваться, сообщает Детройтский столичный аэропорт.Выступавший на шоу Thunder Over Michigan ("Гром над Мичиганом". — Прим. ред.) истребитель рухнул прямо на парковку жилого комплекса в городе Белвиль, задев несколько автомобилей. Пилот и пассажир, находившиеся на борту, успели катапультироваться. На парковке при этом никого не было. В результате происшествия никто не пострадал, однако пилота и пассажира разбившегося МиГ-23 доставили в больницу в качестве "меры предосторожности". Причина крушения неизвестна. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало расследование обстоятельств инцидента.
https://ria.ru/20230730/mi-8-1887170833.html
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в мире, мичиган, сша, миг-23
В мире, Мичиган, США, МиГ-23
На авиашоу в США разбился истребитель МиГ-23

На авиашоу "Гром над Мичиганом" в США разбился истребитель МиГ-23

© Кадр видео очевидца, опубликованного в Telegram-канале РИА Новости: США Момент падения истребителя МиГ-23 на авиашоу в штате Мичиган
Момент падения истребителя МиГ-23 на авиашоу в штате Мичиган
© Кадр видео очевидца, опубликованного в Telegram-канале РИА Новости: США
Момент падения истребителя МиГ-23 на авиашоу в штате Мичиган
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ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу в американском штате Мичиган, пилот и пассажир успели катапультироваться, сообщает Детройтский столичный аэропорт.
Выступавший на шоу Thunder Over Michigan ("Гром над Мичиганом". — Прим. ред.) истребитель рухнул прямо на парковку жилого комплекса в городе Белвиль, задев несколько автомобилей. Пилот и пассажир, находившиеся на борту, успели катапультироваться. На парковке при этом никого не было.
В результате происшествия никто не пострадал, однако пилота и пассажира разбившегося МиГ-23 доставили в больницу в качестве "меры предосторожности".
Причина крушения неизвестна. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало расследование обстоятельств инцидента.
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