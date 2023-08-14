https://ria.ru/20230814/mig-1889873614.html
На авиашоу в США упал истребитель МиГ-23
На авиашоу в США упал истребитель МиГ-23 - РИА Новости, 14.08.2023
На авиашоу в США упал истребитель МиГ-23
Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу в американском штате Мичиган, пилот и пассажир успели катапультироваться, сообщает Детройтский столичный аэропорт. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T06:32
2023-08-14T06:32
2023-08-14T06:32
мичиган
сша
россия
миг-23
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147485/15/1474851517_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_33770dd7b5ef4e5b3eb2b3a6687208b8.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу в американском штате Мичиган, пилот и пассажир успели катапультироваться, сообщает Детройтский столичный аэропорт.Выступавший на шоу Thunder Over Michigan ("Гром над Мичиганом" - ред.) истребитель рухнул прямо на парковку жилого комплекса в городе Белвиль, задев несколько автомобилей. Пилот и пассажир, находившиеся на борту, успели катапультироваться. На парковке при этом никого не было.В результате происшествия никто не пострадал, однако пилота и пассажира разбившегося МиГ-23 доставили в больницу в качестве "меры предосторожности".Начато расследованиеПричина крушения неизвестна. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало расследование обстоятельств инцидента.На видео, снятом очевидцем, видно, как пилот и пассажир катапультируются над водоемом. МиГ-23 снижается и врезается в землю, после чего происходит взрыв.МиГ-23МиГ-23 – многоцелевой истребитель, один из первых серийных самолетов с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для борьбы с самолетами противника в широком диапазоне высот и скоростей полета и выполнения задач в интересах войск оперативно-стратегического объединения. Отдельные модификации МиГ-23 способны поражать наземные цели.Первый полет совершил 9 июля 1967 года, принят на вооружение в мае 1969 года. Серийное производство истребителей МиГ-23 прекращено в 1985 году. В ВВС России эти самолеты выведены в резерв и находятся на базах хранения.Кроме ВВС и войск ПВО СССР, МиГ 23 различных модификаций поставлялись ВВС Афганистана, Алжира, Анголы, Болгарии, Кубы, Чехословакии, Германии, Египта, Ливии, Венгрии, Ирака, Индии, КНДР, Эфиопии, Южного Йемена, Польши, Сирии, Вьетнама.
https://ria.ru/20230731/samolet-1887272569.html
https://ria.ru/20230723/samolet-1885849632.html
мичиган
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147485/15/1474851517_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_e572350277ceed857084009e49d3c735.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мичиган, сша, россия, миг-23, в мире
Мичиган, США, Россия, МиГ-23, В мире
На авиашоу в США упал истребитель МиГ-23
В США на авиашоу в Мичигане разбился истребитель МиГ-23
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу в американском штате Мичиган, пилот и пассажир успели катапультироваться, сообщает Детройтский столичный аэропорт.
Выступавший на шоу Thunder Over Michigan ("Гром над Мичиганом" - ред.) истребитель рухнул прямо на парковку жилого комплекса в городе Белвиль, задев несколько автомобилей. Пилот и пассажир, находившиеся на борту, успели катапультироваться. На парковке при этом никого не было.
СМИ: при крушении легкомоторного самолета в США погибли три человека
В результате происшествия никто не пострадал, однако пилота и пассажира разбившегося МиГ-23 доставили в больницу в качестве "меры предосторожности".
Причина крушения неизвестна. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США
начало расследование обстоятельств инцидента.
На видео, снятом очевидцем, видно, как пилот и пассажир катапультируются над водоемом. МиГ-23 снижается и врезается в землю, после чего происходит взрыв.
МиГ-23 – многоцелевой истребитель
, один из первых серийных самолетов с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для борьбы с самолетами противника в широком диапазоне высот и скоростей полета и выполнения задач в интересах войск оперативно-стратегического объединения. Отдельные модификации МиГ-23 способны поражать наземные цели.
Первый полет совершил 9 июля 1967 года, принят на вооружение в мае 1969 года. Серийное производство истребителей МиГ-23 прекращено в 1985 году. В ВВС России эти самолеты выведены в резерв и находятся на базах хранения.
Кроме ВВС и войск ПВО СССР
, МиГ 23 различных модификаций поставлялись ВВС Афганистана
, Алжира, Анголы
, Болгарии
, Кубы
, Чехословакии
, Германии
, Египта
, Ливии
, Венгрии
, Ирака
, Индии
, КНДР, Эфиопии
, Южного Йемена, Польши
, Сирии
, Вьетнама
.
В Судане упал транспортный самолет, погибли девять человек