https://ria.ru/20230814/mig-1889873614.html

На авиашоу в США упал истребитель МиГ-23

На авиашоу в США упал истребитель МиГ-23 - РИА Новости, 14.08.2023

На авиашоу в США упал истребитель МиГ-23

Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу в американском штате Мичиган, пилот и пассажир успели катапультироваться, сообщает Детройтский столичный аэропорт. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T06:32

2023-08-14T06:32

2023-08-14T06:32

мичиган

сша

россия

миг-23

в мире

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу в американском штате Мичиган, пилот и пассажир успели катапультироваться, сообщает Детройтский столичный аэропорт.Выступавший на шоу Thunder Over Michigan ("Гром над Мичиганом" - ред.) истребитель рухнул прямо на парковку жилого комплекса в городе Белвиль, задев несколько автомобилей. Пилот и пассажир, находившиеся на борту, успели катапультироваться. На парковке при этом никого не было.В результате происшествия никто не пострадал, однако пилота и пассажира разбившегося МиГ-23 доставили в больницу в качестве "меры предосторожности".Начато расследованиеПричина крушения неизвестна. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало расследование обстоятельств инцидента.На видео, снятом очевидцем, видно, как пилот и пассажир катапультируются над водоемом. МиГ-23 снижается и врезается в землю, после чего происходит взрыв.МиГ-23МиГ-23 – многоцелевой истребитель, один из первых серийных самолетов с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для борьбы с самолетами противника в широком диапазоне высот и скоростей полета и выполнения задач в интересах войск оперативно-стратегического объединения. Отдельные модификации МиГ-23 способны поражать наземные цели.Первый полет совершил 9 июля 1967 года, принят на вооружение в мае 1969 года. Серийное производство истребителей МиГ-23 прекращено в 1985 году. В ВВС России эти самолеты выведены в резерв и находятся на базах хранения.Кроме ВВС и войск ПВО СССР, МиГ 23 различных модификаций поставлялись ВВС Афганистана, Алжира, Анголы, Болгарии, Кубы, Чехословакии, Германии, Египта, Ливии, Венгрии, Ирака, Индии, КНДР, Эфиопии, Южного Йемена, Польши, Сирии, Вьетнама.

https://ria.ru/20230731/samolet-1887272569.html

https://ria.ru/20230723/samolet-1885849632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

мичиган, сша, россия, миг-23, в мире