https://ria.ru/20230814/mestorozhdenie-1889960173.html

"Росатом" вышел на второе место в мире по запасам урана

"Росатом" вышел на второе место в мире по запасам урана - РИА Новости, 14.08.2023

"Росатом" вышел на второе место в мире по запасам урана

"Росатом" приобрел Буденовское месторождение урана в Казахстане и вышел на второе место по запасам этого стратегического металла в мире, сообщил генеральный... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:01

2023-08-14T14:01

2023-08-14T16:00

казахстан

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156014/87/1560148764_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_41288ce6ee8197b18f5afe37a4edecdc.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. "Росатом" приобрел Буденовское месторождение урана в Казахстане и вышел на второе место по запасам этого стратегического металла в мире, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным."Мы уверенно вышли на второе место по запасам (урана) и входим в тройку по всем переделам в ядерном топливном цикле, лидерство это сохраняем", — сказал он.Лихачев также поблагодарил президента за поддержку в приобретении Буденовского месторождения.Кроме того, глава "Росатома" рассказал, что госкорпорация осталась во всех странах, где работала, и даже немного нарастила поставки."Особенно заметно растут поставки в дружественные страны. Это страны Азии, Китайская Народная Республика, Ближний Восток, Африка. Там у нас до 60-70% рост разных видов поставок в ЯТЦ", — заявил он.При этом Лихачев добавил, что госкорпорация не видит "особых перспектив роста на европейском рынке"."И не только потому, что там недружественное к нам отношение, а потому, что там потенциала роста нет", — пояснил он.Ранее официально о приобретении "Росатомом" Буденовского месторождения не сообщалось.Согласно годовому отчету холдинга "Атомэнергопром" (консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли) за 2022-й, "Росатом" по итогам минувшего года занимал третье место в мире по объему добычи урана (14% глобального рынка).По данным "Атомэнергопрома", в 2022 году производство урана в мире увеличилось на шесть процентов и составило 50,4 тысячи тонн. Порядка 85% мировой добычи обеспечили девять крупнейших компаний: НАК "Казатомпром" (Казахстан), CNNC и CGN (Китай), входящие в "Росатом" АО "Атомредметзолото" (ведет добычу урана внутри России) и международный уранодобывающий холдинг Uranium One; Orano (Франция), Cameco (Канада), ГП "Навоийуран" (Узбекистан) и BHP (Австралия — Великобритания).В Казахстане Uranium One принадлежат доли в компаниях, владеющих шестью урановыми рудниками.В конце февраля нынешнего года группа компаний "Росатома" TENEX, в которую входит Uranium One, сообщила РИА Новости, что госкорпорация упростит систему управления своими уранодобывающими активами в Казахстане после разрешения Астаны на совершение сделок по внутригрупповой консолидации их долей. Сделки реализуют в контуре группы Uranium One для оптимизации структуры корпоративного владения уранодобывающими активами, пояснили в TENEX.

https://ria.ru/20230814/rosatom-1889973077.html

https://ria.ru/20230814/aes-1889960941.html

https://ria.ru/20230814/rosatom-1889972078.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

казахстан, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия