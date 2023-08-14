https://ria.ru/20230814/mestorozhdenie-1889960173.html
"Росатом" вышел на второе место в мире по запасам урана
"Росатом" вышел на второе место в мире по запасам урана - РИА Новости, 14.08.2023
"Росатом" вышел на второе место в мире по запасам урана
"Росатом" приобрел Буденовское месторождение урана в Казахстане и вышел на второе место по запасам этого стратегического металла в мире, сообщил генеральный... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:01
2023-08-14T14:01
2023-08-14T16:00
казахстан
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
россия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. "Росатом" приобрел Буденовское месторождение урана в Казахстане и вышел на второе место по запасам этого стратегического металла в мире, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным."Мы уверенно вышли на второе место по запасам (урана) и входим в тройку по всем переделам в ядерном топливном цикле, лидерство это сохраняем", — сказал он.Лихачев также поблагодарил президента за поддержку в приобретении Буденовского месторождения.Кроме того, глава "Росатома" рассказал, что госкорпорация осталась во всех странах, где работала, и даже немного нарастила поставки."Особенно заметно растут поставки в дружественные страны. Это страны Азии, Китайская Народная Республика, Ближний Восток, Африка. Там у нас до 60-70% рост разных видов поставок в ЯТЦ", — заявил он.При этом Лихачев добавил, что госкорпорация не видит "особых перспектив роста на европейском рынке"."И не только потому, что там недружественное к нам отношение, а потому, что там потенциала роста нет", — пояснил он.Ранее официально о приобретении "Росатомом" Буденовского месторождения не сообщалось.Согласно годовому отчету холдинга "Атомэнергопром" (консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли) за 2022-й, "Росатом" по итогам минувшего года занимал третье место в мире по объему добычи урана (14% глобального рынка).По данным "Атомэнергопрома", в 2022 году производство урана в мире увеличилось на шесть процентов и составило 50,4 тысячи тонн. Порядка 85% мировой добычи обеспечили девять крупнейших компаний: НАК "Казатомпром" (Казахстан), CNNC и CGN (Китай), входящие в "Росатом" АО "Атомредметзолото" (ведет добычу урана внутри России) и международный уранодобывающий холдинг Uranium One; Orano (Франция), Cameco (Канада), ГП "Навоийуран" (Узбекистан) и BHP (Австралия — Великобритания).В Казахстане Uranium One принадлежат доли в компаниях, владеющих шестью урановыми рудниками.В конце февраля нынешнего года группа компаний "Росатома" TENEX, в которую входит Uranium One, сообщила РИА Новости, что госкорпорация упростит систему управления своими уранодобывающими активами в Казахстане после разрешения Астаны на совершение сделок по внутригрупповой консолидации их долей. Сделки реализуют в контуре группы Uranium One для оптимизации структуры корпоративного владения уранодобывающими активами, пояснили в TENEX.
https://ria.ru/20230814/rosatom-1889973077.html
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https://ria.ru/20230814/rosatom-1889972078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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казахстан, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия
Казахстан, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Россия
"Росатом" вышел на второе место в мире по запасам урана
"Росатом" приобрел актив в Казахстане и занял второе место по запасам урана
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
"Росатом" приобрел Буденовское месторождение урана в Казахстане и вышел на второе место по запасам этого стратегического металла в мире, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным
.
«
"Мы уверенно вышли на второе место по запасам (урана) и входим в тройку по всем переделам в ядерном топливном цикле, лидерство это сохраняем", — сказал он.
Лихачев также поблагодарил президента за поддержку в приобретении Буденовского месторождения.
Кроме того, глава "Росатома" рассказал, что госкорпорация осталась во всех странах, где работала, и даже немного нарастила поставки.
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"Особенно заметно растут поставки в дружественные страны. Это страны Азии, Китайская Народная Республика, Ближний Восток, Африка. Там у нас до 60-70% рост разных видов поставок в ЯТЦ", — заявил он.
При этом Лихачев добавил, что госкорпорация не видит "особых перспектив роста на европейском рынке".
«
"И не только потому, что там недружественное к нам отношение, а потому, что там потенциала роста нет", — пояснил он.
Ранее официально о приобретении "Росатомом" Буденовского месторождения не сообщалось.
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Согласно годовому отчету холдинга "Атомэнергопром" (консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли) за 2022-й, "Росатом" по итогам минувшего года занимал третье место в мире по объему добычи урана (14% глобального рынка).
По данным "Атомэнергопрома", в 2022 году производство урана в мире увеличилось на шесть процентов и составило 50,4 тысячи тонн. Порядка 85% мировой добычи обеспечили девять крупнейших компаний: НАК "Казатомпром" (Казахстан), CNNC и CGN (Китай), входящие в "Росатом" АО "Атомредметзолото" (ведет добычу урана внутри России) и международный уранодобывающий холдинг Uranium One; Orano (Франция), Cameco (Канада), ГП "Навоийуран" (Узбекистан) и BHP (Австралия — Великобритания).
В Казахстане Uranium One принадлежат доли в компаниях, владеющих шестью урановыми рудниками.
В конце февраля нынешнего года группа компаний "Росатома" TENEX, в которую входит Uranium One, сообщила РИА Новости, что госкорпорация упростит систему управления своими уранодобывающими активами в Казахстане после разрешения Астаны
на совершение сделок по внутригрупповой консолидации их долей. Сделки реализуют в контуре группы Uranium One
для оптимизации структуры корпоративного владения уранодобывающими активами, пояснили в TENEX.
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