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"Мегафон" оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильме без плашки "18+" - РИА Новости, 14.08.2023
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15:20 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/megafon-1889985747.html
"Мегафон" оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильме без плашки "18+"
"Мегафон" оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильме без плашки "18+" - РИА Новости, 14.08.2023
"Мегафон" оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильме без плашки "18+"
Тверской суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей телеком-оператора "Мегафон" за показ фильма с демонстрацией ЛГБТ без плашки "18+", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:20
2023-08-14T15:20
москва
мегафон
происшествия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей телеком-оператора "Мегафон" за показ фильма с демонстрацией ЛГБТ без плашки "18+", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "ПАО "Мегафон" назначено наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей", - рассказал собеседник агентства. В инстанции добавили, что протокол был составлен из-за отсутствия маркировки "18+" на одном из фильмов, содержащих ЛГБТ-сцены. Каком именно - не уточняется. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.
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москва, мегафон, происшествия
Москва, Мегафон, Происшествия
"Мегафон" оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильме без плашки "18+"

"Мегафон" оштрафовали на миллион рублей за ЛГБТ-сцены в фильме без плашки "18+"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип компании MegaFon
Логотип компании MegaFon - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей телеком-оператора "Мегафон" за показ фильма с демонстрацией ЛГБТ без плашки "18+", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"ПАО "Мегафон" назначено наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей", - рассказал собеседник агентства.
В инстанции добавили, что протокол был составлен из-за отсутствия маркировки "18+" на одном из фильмов, содержащих ЛГБТ-сцены. Каком именно - не уточняется.
Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года.
Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.
Приложение на телевизоре российского стримингового сервиса OKKO - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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