https://ria.ru/20230814/megafon-1889985747.html

"Мегафон" оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильме без плашки "18+"

"Мегафон" оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильме без плашки "18+" - РИА Новости, 14.08.2023

"Мегафон" оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильме без плашки "18+"

Тверской суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей телеком-оператора "Мегафон" за показ фильма с демонстрацией ЛГБТ без плашки "18+", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:20

2023-08-14T15:20

2023-08-14T15:20

москва

мегафон

происшествия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей телеком-оператора "Мегафон" за показ фильма с демонстрацией ЛГБТ без плашки "18+", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "ПАО "Мегафон" назначено наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей", - рассказал собеседник агентства. В инстанции добавили, что протокол был составлен из-за отсутствия маркировки "18+" на одном из фильмов, содержащих ЛГБТ-сцены. Каком именно - не уточняется. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.

https://ria.ru/20230804/okko-1888164134.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, мегафон, происшествия