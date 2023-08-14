https://ria.ru/20230814/mask-1889866989.html

Маск одним словом отреагировал на статью о "контрнаступе" ВСУ

Маск одним словом отреагировал на статью о "контрнаступе" ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023

Маск одним словом отреагировал на статью о "контрнаступе" ВСУ

Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и пагубной роли США в украинском... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T03:11

2023-08-14T03:11

2023-08-14T10:36

в мире

сша

илон маск

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_f3c92b0bf6e75d4e77e2d3d15934d678.jpg

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и пагубной роли США в украинском кризисе.Ранее бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) отрывок из подкаста Меркуриса, в котором аналитик перечисляет шаги Вашингтона, которые привели к нынешнему кризису на Украине.Как отмечает Меркурис, США игнорировали опасения России в вопросе европейской безопасности, а в 2022 саботировали переговоры между Москвой и Киевом в Турции. "И теперь, после провала контрнаступления, США могли бы попытаться вступить в серьезные переговоры с русскими, но вместо этого требуют продолжения бойни", - указывает аналитик. По его словам, на каждом "перепутье" внешнеполитическая элита США выбирала "путь конфронтации и конфликта, а не компромисса и мира"."Точно", - написал Маск в комментариях под постом Сакса.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230813/peregovory-1889822217.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, илон маск, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, россия