https://ria.ru/20230814/mask-1889866989.html
Маск одним словом отреагировал на статью о "контрнаступе" ВСУ
Маск одним словом отреагировал на статью о "контрнаступе" ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023
Маск одним словом отреагировал на статью о "контрнаступе" ВСУ
Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и пагубной роли США в украинском... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T03:11
2023-08-14T03:11
2023-08-14T10:36
в мире
сша
илон маск
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_f3c92b0bf6e75d4e77e2d3d15934d678.jpg
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и пагубной роли США в украинском кризисе.Ранее бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) отрывок из подкаста Меркуриса, в котором аналитик перечисляет шаги Вашингтона, которые привели к нынешнему кризису на Украине.Как отмечает Меркурис, США игнорировали опасения России в вопросе европейской безопасности, а в 2022 саботировали переговоры между Москвой и Киевом в Турции. "И теперь, после провала контрнаступления, США могли бы попытаться вступить в серьезные переговоры с русскими, но вместо этого требуют продолжения бойни", - указывает аналитик. По его словам, на каждом "перепутье" внешнеполитическая элита США выбирала "путь конфронтации и конфликта, а не компромисса и мира"."Точно", - написал Маск в комментариях под постом Сакса.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230813/peregovory-1889822217.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_9a41c7abb7baccadb72ac944377f7e47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, россия
В мире, США, Илон Маск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
Маск одним словом отреагировал на статью о "контрнаступе" ВСУ
Маск согласился с мнением аналитика из Британии о провале наступления Украины