https://ria.ru/20230814/mariupol-1889905584.html
Восстанавливать аэропорт Мариуполя в ближайшие два года не планируют
Восстанавливать аэропорт Мариуполя в ближайшие два года не планируют - РИА Новости, 14.08.2023
Восстанавливать аэропорт Мариуполя в ближайшие два года не планируют
Аэропорт Мариуполя в ближайшие два года восстанавливать не планируется, изыскательские работы по данному вопросу начнутся в 2026 году, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:56
2023-08-14T10:56
2023-08-14T12:10
мариуполь
россия
марат хуснуллин
экономика
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КРАСНОЯРСК, 14 авг - РИА Новости. Аэропорт Мариуполя в ближайшие два года восстанавливать не планируется, изыскательские работы по данному вопросу начнутся в 2026 году, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."В Мариуполе мы пока не планируем восстанавливать аэропорт в ближайшие два года, потому что у нас до аэропорта в Таганроге 150 километров. Но в плане трехлетнем у нас есть, мы на 2026 год поставили изыскательские работы в Мариуполе по аэропорту", - сказал Хуснуллин журналистам. По его словам, само здание аэропорта "сильно разрушено", но взлетная полоса в "неплохом состоянии".Хуснуллин в понедельник находится в Красноярске с рабочим визитом. Вице-премьер вместе с главой региона осмотрел строительную площадку станции метро и аэропорта. Также обсуждалось развитие дорожной сети в регионе.Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024-2025 годах, если позволит обстановка.
https://ria.ru/20230615/aeroport-1878470398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, россия, марат хуснуллин, экономика, донецкая народная республика
Мариуполь, Россия, Марат Хуснуллин, Экономика, Донецкая Народная Республика
Восстанавливать аэропорт Мариуполя в ближайшие два года не планируют
Хуснуллин: восстановление аэропорта Мариуполя начнется не ранее 2026 года