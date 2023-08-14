https://ria.ru/20230814/mariupol-1889905584.html

Восстанавливать аэропорт Мариуполя в ближайшие два года не планируют

Восстанавливать аэропорт Мариуполя в ближайшие два года не планируют - РИА Новости, 14.08.2023

Восстанавливать аэропорт Мариуполя в ближайшие два года не планируют

Аэропорт Мариуполя в ближайшие два года восстанавливать не планируется, изыскательские работы по данному вопросу начнутся в 2026 году, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:56

2023-08-14T10:56

2023-08-14T12:10

мариуполь

россия

марат хуснуллин

экономика

донецкая народная республика

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КРАСНОЯРСК, 14 авг - РИА Новости. Аэропорт Мариуполя в ближайшие два года восстанавливать не планируется, изыскательские работы по данному вопросу начнутся в 2026 году, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."В Мариуполе мы пока не планируем восстанавливать аэропорт в ближайшие два года, потому что у нас до аэропорта в Таганроге 150 километров. Но в плане трехлетнем у нас есть, мы на 2026 год поставили изыскательские работы в Мариуполе по аэропорту", - сказал Хуснуллин журналистам. По его словам, само здание аэропорта "сильно разрушено", но взлетная полоса в "неплохом состоянии".Хуснуллин в понедельник находится в Красноярске с рабочим визитом. Вице-премьер вместе с главой региона осмотрел строительную площадку станции метро и аэропорта. Также обсуждалось развитие дорожной сети в регионе.Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024-2025 годах, если позволит обстановка.

https://ria.ru/20230615/aeroport-1878470398.html

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Кирилл Волков

мариуполь, россия, марат хуснуллин, экономика, донецкая народная республика