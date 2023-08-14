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На "Армии" впервые покажут колесную гаубицу "Мальва" - РИА Новости, 14.08.2023
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Новое оружие России
 
08:05 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/malva-1889878109.html
На "Армии" впервые покажут колесную гаубицу "Мальва"
На "Армии" впервые покажут колесную гаубицу "Мальва" - РИА Новости, 14.08.2023
На "Армии" впервые покажут колесную гаубицу "Мальва"
На форуме "Армия-2023", который проходит в Кубинке 14-20 августа, впервые покажут российскую колесную самоходную артиллерийскую установку "Мальва" калибра 152... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T08:05
2023-08-14T08:05
новое оружие россии
безопасность
кубинка
россия
владимир артяков
ростех
нато
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. На форуме "Армия-2023", который проходит в Кубинке 14-20 августа, впервые покажут российскую колесную самоходную артиллерийскую установку "Мальва" калибра 152 миллиметра, сообщили в понедельник в госкорпорации "Ростех". "Впервые широкой публике будет представлена первая отечественная колесная гаубица "Мальва", серийное производство которой уже развернули на производственных мощностях госкорпорации", - сказали в "Ростехе". Как сообщил в преддверии выставки в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, в настоящее время создаётся модернизированный вариант "Мальвы" с повышенной дальностью для противоборства гаубицам НАТО. "Мальва" - 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С43 - создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. В САУ заложен автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Предусмотрен режим одновременного огневого налета – то есть несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно. Как уточнил Артяков, слова которого приводит "Ростех", мощь этой гаубицы позволяет уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 километров. "Она способна быстро разворачиваться и уходить с позиции, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Скорость движения по асфальту и проселочным дорогам у нее выше, чем у гусеничных самоходок, а значит, ее можно быстро перебрасывать на большие расстояния. В июле машина успешно прошла государственные испытания. Ее серийное производство уже развернуто, первые гаубицы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы", - сказал первый замглавы корпорации. Скорострельность "Мальвы" составляет более 7 выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Артустановка способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1000 километров и хорошо преодолевает бездорожье. Международный военно-технический форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки.
https://ria.ru/20230814/nato-1889868082.html
https://ria.ru/20230814/forum-1889513299.html
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безопасность, кубинка, россия, владимир артяков, ростех, нато, форум "армия — 2023"
Новое оружие России, Безопасность, Кубинка, Россия, Владимир Артяков, Ростех, НАТО, Форум "Армия — 2023"
На "Армии" впервые покажут колесную гаубицу "Мальва"

На "Армии" впервые покажут колесную гаубицу "Мальва" калибра 152 миллиметра

© Фото : Минобороны РФКолесная самоходная гаубица "Мальва"
Колесная самоходная гаубица Мальва - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Минобороны РФ
Колесная самоходная гаубица "Мальва". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. На форуме "Армия-2023", который проходит в Кубинке 14-20 августа, впервые покажут российскую колесную самоходную артиллерийскую установку "Мальва" калибра 152 миллиметра, сообщили в понедельник в госкорпорации "Ростех".
"Впервые широкой публике будет представлена первая отечественная колесная гаубица "Мальва", серийное производство которой уже развернули на производственных мощностях госкорпорации", - сказали в "Ростехе".
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Источник: на "Армии-2023" планируют показать трофейную технику НАТО
03:39
Как сообщил в преддверии выставки в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, в настоящее время создаётся модернизированный вариант "Мальвы" с повышенной дальностью для противоборства гаубицам НАТО.
"Мальва" - 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С43 - создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.
В САУ заложен автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Предусмотрен режим одновременного огневого налета – то есть несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно.
Как уточнил Артяков, слова которого приводит "Ростех", мощь этой гаубицы позволяет уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 километров.
"Она способна быстро разворачиваться и уходить с позиции, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Скорость движения по асфальту и проселочным дорогам у нее выше, чем у гусеничных самоходок, а значит, ее можно быстро перебрасывать на большие расстояния. В июле машина успешно прошла государственные испытания. Ее серийное производство уже развернуто, первые гаубицы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы", - сказал первый замглавы корпорации.
Скорострельность "Мальвы" составляет более 7 выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Артустановка способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1000 километров и хорошо преодолевает бездорожье.
Международный военно-технический форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки.
Посетители на Международном военно-техническом форуме Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Международный военно-технический форум "Армия"
03:40
 
Новое оружие РоссииБезопасностьКубинкаРоссияВладимир АртяковРостехНАТОФорум "Армия — 2023"
 
 
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