Рейтинг@Mail.ru
В Мали пострадали три миротворца миссии ООН - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/mali-1889865424.html
В Мали пострадали три миротворца миссии ООН
В Мали пострадали три миротворца миссии ООН - РИА Новости, 14.08.2023
В Мали пострадали три миротворца миссии ООН
Три миротворца ООН получили ранения в результате двух нападений в Мали, они эвакуированы для оказания медицинской помощи, сообщила миротворческая миссия в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T02:12
2023-08-14T02:12
в мире
мали
тимбукту
оон
минусма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103904/42/1039044243_0:126:2000:1251_1920x0_80_0_0_cec80cbe19008d2673da92df210b231c.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Три миротворца ООН получили ранения в результате двух нападений в Мали, они эвакуированы для оказания медицинской помощи, сообщила миротворческая миссия в стране (МИНУСМА). Накануне миссия сообщила об ускоренном процессе вывода контингента из страны из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью. "Колонна МИНУСМА, отбывшая сегодня из Бера, подверглась нападению дважды. Три раненых миротворца были эвакуированы в Тимбукту для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. В воскресенье вооруженные силы Мали сообщали, что шесть солдат погибли и четверо пострадали в результате нападения террористических группировок в Мали. Огонь был открыт по малийским подразделениям, которые должны были быть развернуты в населенном пункте Бер в рамках процедуры вывода сил МИНУСМА. Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года. МИНУСМА была учреждена резолюцией Совета безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечала за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20230811/aviasoobschenie-1889542143.html
https://ria.ru/20230808/afrika-1888763945.html
мали
тимбукту
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103904/42/1039044243_83:0:1918:1376_1920x0_80_0_0_ce14ac83d08b4f5676d4bf9fd9591950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мали, тимбукту, оон, минусма
В мире, Мали, Тимбукту, ООН, МИНУСМА
В Мали пострадали три миротворца миссии ООН

В Мали в результате серии нападений пострадали три миротворца миссии ООН

© AP Photo / Rebecca BlackwellАвтомобиль миротворцев ООН в городе Кидаль, Мали
Автомобиль миротворцев ООН в городе Кидаль, Мали - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Автомобиль миротворцев ООН в городе Кидаль, Мали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Три миротворца ООН получили ранения в результате двух нападений в Мали, они эвакуированы для оказания медицинской помощи, сообщила миротворческая миссия в стране (МИНУСМА).
Накануне миссия сообщила об ускоренном процессе вывода контингента из страны из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью.
Самолет авиакомпания Air France - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Air France решила продлить приостановку авиасообщения с Буркина-Фасо и Мали
11 августа, 13:38
"Колонна МИНУСМА, отбывшая сегодня из Бера, подверглась нападению дважды. Три раненых миротворца были эвакуированы в Тимбукту для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В воскресенье вооруженные силы Мали сообщали, что шесть солдат погибли и четверо пострадали в результате нападения террористических группировок в Мали. Огонь был открыт по малийским подразделениям, которые должны были быть развернуты в населенном пункте Бер в рамках процедуры вывода сил МИНУСМА.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года.
МИНУСМА была учреждена резолюцией Совета безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечала за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.
Сенат Франции - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
"Сегодня Нигер, вчера Мали": французские сенаторы признали провал в Африке
8 августа, 05:36
 
В миреМалиТимбуктуООНМИНУСМА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала