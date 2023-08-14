https://ria.ru/20230814/mali-1889865424.html
В Мали пострадали три миротворца миссии ООН
В Мали пострадали три миротворца миссии ООН - РИА Новости, 14.08.2023
В Мали пострадали три миротворца миссии ООН
Три миротворца ООН получили ранения в результате двух нападений в Мали, они эвакуированы для оказания медицинской помощи, сообщила миротворческая миссия в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T02:12
2023-08-14T02:12
2023-08-14T02:12
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Три миротворца ООН получили ранения в результате двух нападений в Мали, они эвакуированы для оказания медицинской помощи, сообщила миротворческая миссия в стране (МИНУСМА). Накануне миссия сообщила об ускоренном процессе вывода контингента из страны из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью. "Колонна МИНУСМА, отбывшая сегодня из Бера, подверглась нападению дважды. Три раненых миротворца были эвакуированы в Тимбукту для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. В воскресенье вооруженные силы Мали сообщали, что шесть солдат погибли и четверо пострадали в результате нападения террористических группировок в Мали. Огонь был открыт по малийским подразделениям, которые должны были быть развернуты в населенном пункте Бер в рамках процедуры вывода сил МИНУСМА. Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года. МИНУСМА была учреждена резолюцией Совета безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечала за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.
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в мире, мали, тимбукту, оон, минусма
В мире, Мали, Тимбукту, ООН, МИНУСМА
В Мали пострадали три миротворца миссии ООН
В Мали в результате серии нападений пострадали три миротворца миссии ООН
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Три миротворца ООН получили ранения в результате двух нападений в Мали, они эвакуированы для оказания медицинской помощи, сообщила миротворческая миссия в стране (МИНУСМА
).
Накануне миссия сообщила об ускоренном процессе вывода контингента из страны из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью.
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"Колонна МИНУСМА
, отбывшая сегодня из Бера, подверглась нападению дважды. Три раненых миротворца были эвакуированы в Тимбукту
для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В воскресенье вооруженные силы Мали сообщали, что шесть солдат погибли и четверо пострадали в результате нападения террористических группировок в Мали. Огонь был открыт по малийским подразделениям, которые должны были быть развернуты в населенном пункте Бер в рамках процедуры вывода сил МИНУСМА.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года.
МИНУСМА была учреждена резолюцией Совета безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечала за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.
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