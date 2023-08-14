https://ria.ru/20230814/lotereya-1889871368.html

Исследование показало, сколько россиян играют в лотереи

Исследование показало, сколько россиян играют в лотереи - РИА Новости, 14.08.2023

Исследование показало, сколько россиян играют в лотереи

Больше трети россиян играют в лотерею, чтобы проверить удачу, при этом 5% опрошенных считают это занятие возможностью интересно провести время с семьей,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T05:51

2023-08-14T05:51

2023-08-14T05:51

общество

ромир

россия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Больше трети россиян играют в лотерею, чтобы проверить удачу, при этом 5% опрошенных считают это занятие возможностью интересно провести время с семьей, говорится в исследовании холдинга "Ромир" и "Национальной лотереи", которое есть у РИА Новости. По данным исследования, большинство россиян (77%), хотя бы раз в жизни играли в лотерею, при этом 38% россиян играют в лотерею реже раза в год, 29% - играют один-два раза в год, 9% - пару раз в месяц, и 1% - чаще. Тем не менее 23% опрошенных сказали, что никогда не играли в лотереи. Чаще остальных (34%) такой ответ давали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. При этом активнее всего в лотерею играют россияне от 35 до 59 лет. Самой высокой популярностью пользуются лотереи в Приволжском федеральном округе – там с разной частотой играют 84% опрошенных. Также, согласно исследованию, 63% россиян играют уже давно – более пяти лет, и лишь 7% опрошенных начали покупать лотерейные билеты меньше года назад. "Для большинства лотерея – это проверка удачи, так ответили 35% респондентов. 8% россиян играют в лотереи, чтобы стать состоятельнее, а 7% считают, что это веселое времяпрепровождение. 6% утверждают, что их интересует сам процесс игры, а некоторые используют игру как возможность интересно провести время с семьей (5%)", - говорится в исследовании, которое проводилось с 10 по 13 июля на базе "Единой панели данных" "Ромир" (Romir Consumer Scan Panel). В нем приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет. "Выводы исследования указывают, что лотереи, в целом, продолжают привлекать россиян. Интерес сохраняют люди старших возрастов, а молодежь последнее время не так интересовалась этим видом досуга, переключившись на онлайн и мобильные развлечения", - прокомментировала итоги исследования исполнительный директор холдинга "Ромир" Инна Караева.

https://ria.ru/20230808/vakansiya-1888761698.html

https://ria.ru/20230626/tovary-1880407729.html

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общество, ромир , россия